Een smakeloze aprilgrap

Het is nog niet eens november en daar is de eerste aprilgrap al. Omdat Pommeline, Meghan Markle en Bo Van Spilbeeck ook weleens een dagje vrij wilden, hadden onze kwaliteitskranten gisteren genoeg plaats over om ons te kunnen melden dat het Duitse muzikaal ensemble Tokio Hotel op 1 april naar Brussel komt. De mop schuilt niet zozeer in de datum, maar in het woord ‘muzikaal’. Wie drie nummers ver in hun voor hen geschreven oeuvre nog bevalt wat hem komt toegehijgd doorheen het kolken van de uit zijn oren gutsende watervallen van bloed, weet niet wat muziek is.

Zoals het een aprilgrap betaamt valt er ook nu bitter weinig te lachen. Integendeel, een mens zou ervan gaan verlángen dat iemand hem heimelijk grijnzend vraagt naar de hoofdstad van Thailand. Duizenden en duizenden keren na elkaar. Liever een compleet aan gort getrapt kruis dan het in mangastijl getekende speldenkussen genaamd Bill Kaulitz dat twee uur lang als een kermende playbackbanshee je levenseinde staat aan te kondigen in een door Karl Lagerfeld uitgescheiden praalgewaad van wansmaak. Onze Oscar and the Wolf werkt spijtig genoeg nog perfect, dank u, we kunnen voort.

Wat drijft iemand in de armen van dit teutoonse castratencollectief? Masochisme? Schizofrenie? Er is maar één geldige reden: puberale rebellie tegen je vader, een Beatle naar keuze, die je de uiterste muzikale antipode doet opzoeken. Dat, of een aan het ongelooflijke grenzende nieuwsgierigheid, voorheen enkel aangetroffen bij 15de-eeuwse ontdekkingsreizigers, om dieper dan wie dan ook af te dalen in de als uit schimmel gehouwen vochtigste krochten van de muziekindustrie, langsheen de Rebecca Blacks en de Pitbulls van deze wereld, en alles wat in Nederland uitmondt in een polonaise. Om dan helemaal onderaan de trap uit te glijden over de keutel genaamd Tokio Hotel.

Tom Kaulitz, die in de groep een gitaar vasthoudt, heeft een relatie met Heidi Klum. Duitsers, zelfs supermodellen, en goede smaak: het blijft een moeilijk huwelijk.