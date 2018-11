Jaguar Jaguar lost debuut-ep 'Montjoi': 'We willen het idee van een frontman overboord gooien'

Jaguar Jaguar ontstond in juni dit jaar uit leden van Lohaus en Soldier's Heart. De drummer heeft dan weer een bijbaantje bij Tamino. 'We kenden elkaar al langer, en plots kwamen we op het idee om samen naar Spanje te trekken en er songs te schrijven', aldus bassist Jasper Segers. Vandaar de exotische naam, dus. 'Die onbekende omgeving was ideaal om met iets totaal nieuw te beginnen. En het ging vlot: we schreven ongeveer tien nummers.'

Genoeg songs om een debuutplaat uit te brengen, maar op eerste ep 'Montjoi' houdt Jaguar Jaguar het bij vier songs. Vooruitgestuurde singles 'So Long' en 'Tricks' werden de voorbije maanden goed ontvangen, en 'Kind' en 'Midnight Blue' lijken in dezelfde lijn te liggen. Maar ook het visuele aspect is belangrijk. In de knappe clips die de band eerder deelde, doken kinderen in dezelfde gele regenjasjes en 'Waar is Wally?'-hoedjes op. Ze prijken ook op de cover van 'Montjoi'. Van de bandleden van Jaguar Jaguar geen spoor.

'Binnenkort kan het publiek kennismaken met ons in een mini-documentaire', aldus Segers. 'We hebben in Spanje veel gefilmd, en willen zo het schrijfproces van de ep in beeld brengen.' Ja, er is nagedacht over Jaguar Jaguar. Zo wil de band ook komaf maken met het idee van een frontman. 'Iedereen in de band zingt. Er hoeft niemand naar voor geschoven worden.' Hoe dat uitpakt, kan je hieronder horen - of vanavond op 'Filter Festival' in Trix.