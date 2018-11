De albums en songs die u deze week moet horen

Vrijdag, muziekdag! Na een week hard werken, studeren of stenengooiers neerschieten, kan een mooi melodietje of vette beat wonderen doen. Onder meer Bob Dylan , Black Box Revelation en Astronaute helpen je het weekend door.

De albums die u moet horen

Bob Dylan - More Blood, More Tracks - The Bootleg Series Vol. 14

★★★★☆

'Ik bracht er de afgelopen week mee door en genoot als onversneden fan voluit van de vaak werkelijk fascinerende kladwerken, vroege versies, verworpen pogingen of alternatieve lezingen van klasbakken als 'If You See Her, Say Hello', 'Shelter from the Storm', (...) en het steeds maar boosaardiger wordende 'Idiot Wind'.

Lees de volledige recensie van (md) hier, inclusief 'unboxing'-video met Marc Didden.

Black Box Revelation - Tattooed Smiles

★★★★☆

'Jan Paternoster is in de tekst niet gewoon verliefd, hij is echt aan zijn vlam verslaafd.'

''Tattooed Smiles' is met voorsprong BBR's meest bedachtzame.'t Is ook hun beste!'

Lees de volledige recensie van (gvn) hier.

Astronaute - Circle

★★★★☆

'(...) Astronaute uit Limburg, wier tweede plaat prachtig kleurt bij het seizoen van vallende blaren en heimwee naar de zomer.'

'Hun 'Cirlce' is een symfonie vol klein en groot verlangen (...) Liederen die walsen, klanken die zalven.'

Lees de volledige recensie van (mc) hier.

Robyn - Honey

★★★☆☆

''Honey' is een rauwere plaat dan we van Robyn gewend zijn, en dat schurende misstaat haar niet.'

'"Honey' is minder imposant dan 'Body Talk', maar nog steeds straf genoeg om het peloton achter zich te laten.'

Lees de volledige recensie van (vc) hier.

Neneh Cherry - Broken Politics

★★★☆☆

'Op 'Broken Politics' hekelt Neneh Cherry onder andere het nepnieuws en het wapengeweld. Omdat de zangeres triphop en jazz nu aan de popgevoeligheid van 'Raw Like Sushi' uit 1989 koppelt, is de vijfde soloplaat wel toegankelijker dan haar comebackplaat 'Blanck Project'.'

Lees de volledige recensie van (kl) hier.