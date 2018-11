TOUTPARTOUT sessions: Mary Lattimore en Meg Baird zorgen voor psychedelische kalmte in Gentse Veldstraat

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag: Meg Baird & Mary Lattimore .

Mary Lattimore, de vrouw die harp weer hip maakte, en Meg Baird, de vrouw die we zowel solo als van de bands Espers en Heron Oblivion kennen, werkten al met een hele reeks vooraanstaande indieartiesten samen. Zowel met Steve Gunn, Kurt Vile, Jarvis Cocker, Thurston Moore, Will Oldham, Sharon Van Etten ... sloegen ze de muzikale handen al in elkaar. Recent wisselden Lattimore en Baird ook met elkaar van muzikale gedachten en dat resulteerde in hun album 'Ghost forests', dat op 9 november in de platenwinkel ligt. In Hotel d'Hane Steenhuyse brengen ze met 'Painter of Tygers' rust in de chaos van het Gentse stadscentrum.