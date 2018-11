TTT-berichten: Kanye in Houthalen - Shuhada O'Connor - Pharrell is niet happy

We hebben hem even van deze pagina kunnen weren, maar u kent hem: als u niet naar Kanye komt, komt Kanye wel naar ú TTT En zo kwam het dus dat Kanye West een weekend geleden plots opdook in een sporthal in Houthalen-Helchteren, alwaar spelers van de Amerikaanse Junior Basketball Association het opnamen tegen het plaatselijke Hubo Limburg United. Ye in Limburg: de wonderen zijn de wereld nog niet uit TTT Trouwens, nog nooit zo hard gedaan alsof we niet thuis waren als die avond: we dachten dat hij maar zou blíjven aanbellen TTT Over tot de orde van de dag: Manowar, al vier decennia lang het voornaamste argument van mensen die de goede smaak van metalmuziek weleens in vraag stellen, maakte vorige week bekend dat hun gitarist Karl Logan in de boeien geslagen werd voor het bezit van kinderporno TTT De groep plaatste een bericht op Twitter, waarin ze verklaarde dat Logan niet meer zal optreden tijdens de huidige wereldtournee. Een slimme beslissing, want een Manowar-bandlid dat kinderporno verzamelt, verziekt de boel voor iedereen: je kunt Manowar dan wel kutmuziek vinden, tot voor kort kon je er op z’n minst wél nog altijd mee lachen TTT En aan kinderporno, dat weet u, is er nu eenmaal niets lolligs TTT Sinéad O’Connor heeft dan weer bekendgemaakt dat ze zich bekeerd heeft tot de islam, en daar hoort een nieuwe naam bij: Sinéad zal voortaan door het leven gaan als ‘Shuhada’ TTT ‘De vanzelfsprekende conclusie van mijn spirituele zoektocht,’ wist Shuhada daarover te melden. Alsook: ‘Alle geschriften leiden naar de islam, wat ze dan ook overbodig maakt’ TTT Een beetje zoals hoe alle Humo-pagina’s naar deze pagina leiden, wat ze inderdaad volledig overbodig maakt TTT Niet dat we daarmee met de islam willen lachen. Aan de islam, dat weet u, is er nu eenmaal niets lolligs TTT De vergrijzing raast nietsontziend verder en heeft nu ook de Belgische festivalaffiches in een ijzeren greep TTT Zo heeft de organisatie van Graspop aangekondigd dat ze het hoofdpodium vanaf volgend jaar rollatorvriendelijk zullen maken, en om te tonen dat ze het menen, kondigden ze meteen ook aan dat de volgende editie van het metalfestival afgesloten zal worden door KISS TTT TW Classic zal dan weer de eigen naam alle eer aandoen door op 12 juli Bon Jovi te huisvesten. Jon Bon Jovi, opgetogen met die nieuwbakken relevantie, vierde dat nieuws door prompt Kim Kardashian op de korrel te nemen. Want zo hoort dat in de 21ste eeuw TTT Jon, die blijkbaar een héél trage internetverbinding heeft, had vooral kritiek op de seksvideo die Kim in 2003 maakte: ‘Kun je geloven dat ze daarmee beroemd is geworden?! Wat zet je dan in je autobiografie? ‘Ik heb ooit porno gemaakt en nu ben ik bekend’?’ TTT Kim was op voorhand gewaarschuwd: Jon is niet mals voor wie love a bad name geeft TTT Alhoewel. Er vlotjes van uitgaan dat Kim Kardashian ooit zélf een biografie zal kunnen pennen: misschien kent hij haar dan tóch niet zo goed TTT Ook de Duitsers van Rammstein komen naar België, en hebben voor juli een concert aangekondigd in het Koning Boudewijnstadion. Dat Zijne Majesteit dat nog mag meemaken TTT Uit naam van iedereen: bedankt, Duitse vrienden, om deze keer jullie komst naar België wél ruimschoots op voorhand aan te kondigen TTT Het bataljon advocaten achter Pharrell Williams heeft Donald Trump vriendelijk verzocht om ‘Happy’ niet meer te spelen voor zijn toespraken, en dan vooral niet meer, zoals de grote oranje roerganger onlangs nog deed toen hij een toespraak hield op de dag van de schietpartij in Pittsburgh, luttele uren nadat een gek met een geweer weer eens een dozijn mensen omgelegd had TTT Want aan dodelijke schietpartijen, dat weet u, is er nu eenmaal niets lolligs TTT Maar er is ook goed nieuws. Zoals: Balthazar is terug, en heeft met ‘Fever’ zowel nieuws over een nieuwe plaat als een eerste single de wereld ingestuurd. Opsnorren, en wel nú TTT Is dat daar het eind van de pagina dat we zien opdoemen? Dachten we het niet TTT Tot slot: de Red Hot Chili Peppers hebben voor Halloween een verrassingsoptreden gespeeld in een Amerikaanse middelbare school TTT De band slaagde glorieus in haar opzet en verraste de aanwezige scholieren volledig: geen van hen had ook maar het vaagste idee wie de Peppers wel waren