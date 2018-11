TOUTPARTOUT sessions: FRIGS hult 't Kuipke in weemoed met 'Gemini'

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag krijgen we FRIGS te zien in 't Kuipke.

Het Canadese FRIGS mixt de trage, intense grunge van PJ Harvey met de donkere postpunk van The Fall en consorten. De voorbije jaren heeft de band een reputatie opgebouwd van bezwerende en hypnotiserende liveshows. In ’t Kuipke brengen ze hun nummer ‘Gemini’.

’t Kuipke is een begrip in Gent. Op deze wielerpiste in het Citadelpark worden elk jaar de wereldberoemde Zesdaagse van Vlaanderen-Gent georganiseerd. Daarnaast is de zaal het decor voor concerten, tentoonstellingen, folkloristische feesten en fuiven.

Frigs tourt momenteel door Europa en keert op 20 november terug naar België. Ze spelen in het kader van Autumn Falls in 'Reflektor' te Luik.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.