De albums en songs die u deze week moet horen

★★★★★

'Negative Capability’ is zo’n plaat waarvan je na beluistering moet herstellen en weer overeind krabbelen, maar die je toch met veel plezier weer opzet.'

'Plaat van het jaar? Hier voorlopig alvast wel.'

Lees de volledige recensie van (jub) hier.

★★★★☆

'Elke luisterbeurt brengt nieuwe favorieten. In vergelijking met de platte vuilbekkerij van Lil Pump en co.: een meesterwerk.'

'Borrelende beats, woordrijke teksten en veel aandacht voor refreinen die blijven hangen.'

Lees de volledige recensie van (mc) hier.

★★★★☆

'Lucy Dacus, Phoebe Bridgers en Julien Baker, succesvolle singer-songwriters, kwamen er in 's werelds backstages achter dat ze méér gemeen hadden dan hun jonge leeftijd.'

'(...) Bakers ooh-oohs tillen 'Me & My Dog' tot buiten de dampkring. Girlgenius, quoi.'

Lees de volledige recensie van (hs) hier.

★★★★☆

'Op zijn derde langspeler zingt de Amerikaanse experimentele elektronicamuzikant zowel over angsten en levenspijn als over de liefde in al haar vormen.'

'Yves Tumors boodschap komt aan'

Lees de volledige recensie van (kl) hier.

★★★½

'Op deze plaat dronet het soms zachtjes en zingt Van Wissem in toverspreuken, maar staan de meeste spots op de barok betokkelde luit.'

'Vriendschapsverzoek verzonden!'

Lees de volledige recensie van (gvn) hier.

De songs die u moet horen

Warthog - Brainwasher

In afwachting van een debuutplaat bracht de New Yorkse hardcoreband Warthog een ep uit. 'Brainwasher' is de kortste en de beste track. De strot die u oproept tot social lobotomy, is die van Chris Hansell, voorheen frontman van The Men.

Luister 'Brainwasher' vanaf 9:26.

Tim Presley's White Fence - Lorelei

Geboren als Tim Presley, de voorbije tien jaar was het White Fence, en nu Tim Presley's White Fence. In juli nog goed voor 'Joy' met Ty Segall. In januari is er 'I Have to Feed Larry's Hawk', zonder Ty. Goede single!

Balthazar - Fever

Terug! In de clip van hun eerste single sinds 2015 danst Maarten Devoldere als Mathieu van Bazart. Voor het knap vernieuwde groepsgeluid zijn ze een andere richting ingeslagen, tussen Robert Palmer en The Beta Band in.

