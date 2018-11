TTT-berichten: Victoria Beckham trad nooit graag op - Shuhada O'Connor haat blanken - Post Malone ft. Crocs

U hebt er misschien al iets van gehoord: Steak Number Eight heeft bekendgemaakt dat ze voortaan aangesproken willen worden als Stake. Geef toe: dat kon erger TTT En zo zijn we weer bij Sinéad O’Connor beland. Die liet onlangs immers weten dat zij voortaan bekend wil staan als ‘Steak Number Eight’ TTT Sorry, foutje: O’Connor, die zich bekeerd heeft tot de islam, wil voortaan ‘Shuhada’ genoemd worden. En om te tonen dat ze het meent, liet ze zich vorige week op Twitter ontvallen dat ze nooit meer contact wil hebben met blanke mensen, die ze ‘disgusting’ vindt TTT Shuhada: ‘Ik had nooit gedacht dat ik zoiets racistisch zou kunnen voelen, maar ik wil oprecht nooit meer iets te maken hebben met blanke mensen. Of hoe je niet-moslims ook hoort te noemen’ TTT Net nog eens de clip van ‘Windowlicker’ van Aphex Twin bekeken: we kunnen Shuhada geen ongelijk geven TTT Richard D. James, het stel blikkerende tanden achter Aphex Twin, heeft in een interview namelijk zijn kijk gegeven op daten in de 21ste eeuw: ‘Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Vooral uit schaamte: ik zou veel te bang zijn om ook echt af te spreken met iemand’ TTT Samengevat: Richard D. James, de man die met zijn clips voor ‘Windowlicker’ en ‘Come to Daddy’ de vraag naar oogbolamputaties met 400 procent deed stijgen, de man bij wie de ‘D’ ook écht zou kunnen staan voor disgusting, is bang om te daten TTT En nu we toch bezig zijn over gegronde redenen om je vrijwillig een zwarte bril en een witte stok aan te schaffen: Post Malone heeft in tegenstelling tot zijn Belgische collega’s niet alleen doorgewerkt vorige week, hij heeft ook een bijzondere samenwerking op poten gezet met Crocs, beter bekend als het schoeisel waar zelfs hondendrollen op de dijk van Blankenberge voor wegspringen TTT ‘Zijn ze mooi?’ vraagt u zich af. Wat een bizarre vraag als het over Crocs gaat. De échte vraag is: ‘Verkopen ze?’ Als een handelaar in schoensmeer op het sinterklaasfeest van Vlaams Belang, vriend: de hele collectie was in tien minuten de deur uit TTT En jawel: ook die mensen hebben stemrecht. Het voordeel is dat ze door hun aankoop nu wel een stukje herkenbaarder zullen zijn als ze in mei in de rij staan aan het stembureau TTT Stop de persen: Jonathan Davis, frontman van het nu metalkaartclubje Korn heeft wereldkundig gemaakt dat de tijd van de ‘grote, echte rockbands’ naar zijn mening voorbij is. ‘Wij, Deftones en Limp Bizkit waren de laatste lichting uit dat tijdperk.’ TTT Niet dat het Korn tegenhoudt om wars van de tijdgeest nog altijd muziek uit te brengen: in 2019 wordt alweer een nieuwe plaat verwacht. Mieters TTT Bij dezen ook een pluim voor Fleetwood Mac, die zich ook niet laten ontmoedigen door zulke boude stellingen en aangekondigd hebben dat ze Werchter Boutique op 8 juni van een gepaste headliner zullen voorzien: zijzelf TTT Fleetwood Mac zal zonder gitarist Lindsey Buckingham afzakken naar Werchter, maar dat verhaaltje kent u natuurlijk al TTT Lijden sinds vorige week ook aan het eunuchsyndroom – een lid minder – maar maken daar geen probleem van: de Spice Girls, die een Britse reünietournee op poten gezet hebben zónder Posh Spice Victoria Beckham TTT Oef, moet Yves Desmet z’n redactiebijnaam dan tóch niet teruggeven TTT Niet dat Victoria haar voormalige collega’s wandelen heeft gestuurd: blijkbaar werd ze niet eens gevraagd voor de reünie. ‘Maar ze heeft de voorbije jaren wel laten verstaan dat ze er écht geen zin meer in had, en optreden deed ze toch nooit graag’ TTT Begrijpelijk: als je niet eens echt staat te zingen op het podium duurt zo’n concert al snel te lang TTT De Spice Girls leveren met hun nieuwe tour ook het getal van de week: 2,8 miljoen euro, het bedrag dat elke deelnemende dame er zal aan overhouden TTT Plots lijkt zo’n comeback een hele hoop moeite als je ook gewoon Crocs kunt verkopen TTT Jack White heeft zich verbolgen getoond bij wat er zich heeft afgespeeld tijdens zijn concert in het Canadese Edmonton: toen twee vrouwen in het publiek elkaar kusten, werden ze door de security bevolen om daarmee te stoppen TTT White plaatste achteraf een foto online waarop twee vrouwen elkaar kussen tijdens een concert van The Beatles in 1964. Bijschrift: ‘Het is 2018, twee mensen die hun affectie willen uitdrukken zouden zich niet hoeven te verstoppen’ TTT Nu ja, zolang ze daarbij maar niet het plan opvatten om nog een grote rockband op te richten. Want die tijd is wél voorbij, dames