dEUS viert 20 jaar 'The Ideal Crash' in de AB, maar: 'We willen ook nieuw materiaal introduceren'

HUMO De fans reageren enthousiast op het feit dat jullie ‘The Ideal Crash’ integraal gaan spelen – wij ook. Maar tegelijkertijd zijn we ook een beetje bang; dEUS gaat toch niet beginnen teren op nostalgie?

Alan Gevaert «dEUS is nu eenmaal een band die al meer dan 25 jaar bestaat. Nostalgie is dan bijna onvermijdelijk. Maar we willen niet helemaal terug naar het verleden. Het plan is om tijdens onze ‘Ideal Crash’-tour ook stilaan nieuw materiaal te integreren in de set. Daardoor heb ik er absoluut geen probleem mee om ‘The Ideal Crash’ te hernemen. Het is dan ook een mega goede plaat, hè.»

HUMO Ah, eindelijk nieuwe muziek! Dat was ondertussen van 2012 geleden.

Gevaert «Iedereen in de band was met zijn eigen dingen bezig. Tom (Barman, red.) werkte bijvoorbeeld aan een nieuwe film. Zo’n dingen duren soms langer dan gepland. We moesten bovendien op zoek naar een nieuwe gitarist na het vertrek van Mauro (Pawlowski, red.). Ook niet evident. Achteraf gezien was het niet slecht om even op andere dingen te focussen.

»Het idee dat een band om de twee jaar een nieuwe plaat moet uitbrengen, vind ik trouwens geforceerd. Ook voor een muzikant is het leven vaak onvoorspelbaar.»

HUMO Kunnen we nog verrassingen verwachten tijdens de concerten? Dan denk ik bijvoorbeeld aan ex-bandleden als special guest.

Gevaert «Dat idee is gevallen, maar er ligt nog niks vast. Er is alleszins nog geen contact geweest met hen. Je bent wel een beetje vroeg met je interview hè (lacht). We kunnen trouwens ook nog niet met zekerheid zeggen of we elk nummer van ‘The Ideal Crash’ gaan kunnen spelen – dus oppassen met het woord ‘integraal’. De bezetting is nu eenmaal erg veranderd sinds 1999. Vanaf morgen zitten we weer samen om alles concreter uit te werken.»

HUMO De eerste twee dEUS-albums, ‘Worst Case Scenario’ en ‘In a Bar Under the Sea’, kregen geen verjaardagstournee. Waarom ‘The Ideal Crash’ wel?

Gevaert «Goeie vraag. Ik weet het eerlijk gezegd niet. dEUS heeft tijdens zijn carrière muziek gemaakt die het – naar mijn mening – verdient om weer naar boven te komen. ‘The Ideal Crash’ is méér dan goed genoeg om nieuw leven in te blazen. Volgens mij kwam het idee van Christian Pierre, al jaar en dag onze manager. Natuurlijk schrok ik even van het voorstel om terug in de tijd te gaan, maar ondertussen kijk ik er erg naar uit.»

HUMO Jij kwam pas in 2004 bij de band. Gaat het niet raar zijn om een album waar je zelf niet aan meegewerkt hebt integraal te spelen?

Gevaert «Dat ben ik ondertussen al gewoon. Ik heb al veel oude nummers live gespeeld. Natuurlijk hoort daar vaak een eigen interpretatie bij; sommige songs klinken vandaag anders dan vóór 2004. Ondertussen zijn ze een deel van mezelf geworden. Ik speel niet in een coverband, hè.»

HUMO Toen je ‘The Ideal Crash’ voor het eerst hoorde, had je wellicht nog geen idee dat je ooit bij dEUS zou spelen.

Gevaert «Klopt. Ik heb wel ooit eens mijn gegevens achtergelaten bij de band (lacht). Toen ik in New York woonde, zag ik dEUS eens in een clubje. Ik was aangenaam verrast. Na het concert zaten de jongens aan de bar en liep ik op Tom af. Ik heb hem een papiertje onder de neus geschoven met mijn adres en telefoonnummer en zei ‘als je ooit een bassist nodig hebt, bel me.’

»Na het vertrek van Danny Mommens, stelde het management van dEUS voor om mij auditie te laten doen. Natuurlijk wist Tom ondertussen totaal niet meer wie ik was. Maar kijk, ondertussen maak ik al veertien jaar deel uit van de band.»

