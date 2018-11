Beats koop je gewoon online, samen zweten in de studio voor een nieuw nummer is passé

Beats is gelukkig in sneltreinvaart het imago aan het krijgen dat het verdient : entertainment voor zwakzinnigen en marginalen. De trend dat minimalistische dreunen, eindeloos herhaalde seniele deuntjes, zwetsende mo'fo-rappers en geil zuchtende leeghoofdige dellen de scepter zwaaiden is gelukkig voorbij. Zoals alles beweegt ook entertainment in golven. De kunde, melodie, techniek, virtuositeit en muzikale kennis van een muziekinstrument wint het uiteindelijk altijd van de bullshit der verwaande "knoppekesdrukkerij". Gelukkig maar.