TOUTPARTOUT sessions: Nothing kleedt knappe single 'I hate the flowers' uit in het Gentse Campus Atelier

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag ruilt Nothing de elektrische gitaren in voor een akoestische.

De heuse shoegazerevival van de laatste jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. Legendarische bands als Slowdive en My Bloody Valentine brachten knappe nieuwe muziek uit, maar er ontsproten ook talloze nieuwe bands die de volumeknop opendraaiden en verdwaalden tussen de effectenpedalen. Nothing - denk: het Amerikaanse equivalent van ons eigen Newmoon - is één van de betere nieuwkomers in het genre. Voor TOUTPARTOUT kleedden ze hun single 'I Hate the Flowers' uit; geen overweldigende elektrische gitaren meer, wel een akoestische. Geen paniek: ze staren nog steeds naar hun schoenen.

Campus Atelier is een open ontwerpatelier voor buurtbewoners in Gent. Er wordt nagedacht over de betekenis van de publieke ruimte en samen met buurtorganisaties en passanten wordt er ontworpen en gebouwd in Nieuw Gent en omliggende buurten.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.