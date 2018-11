De albums en songs die u deze week moet horen

★★★★☆

'‘FM!’ van Vince de Hiphopprins klokt af binnen de 22 minuten en lijkt minder hoogdringend dan voorgangers ‘Summertime ’06’ en ‘Big Fish Theory’. ‘FM!’ is opgezet als een radio-uitzending: songs worden via een bruggetje aangekondigd, er zijn tickets te winnen voor Kehlani, we luisteren naar 20 seconden van nieuw werk van Tyga en Earl Sweatshirt.'

Lees de volledige recensie van (gvn) hier.

★★★☆☆

''With Sympathy' verhoudt zich tot het oude Pumpkinswerk zoals nieuwe songs van New Order zich tot Joy Divisions oude nummers verhouden. Niet meer maar ook niet minder.'

'Drie toppers en weinig om je plaatsvervangend voor te schamen. De Pumpkins zijn dus een klein beetje terug van weggeweest.'

Lees de volledige recensie van (gvn) hier.

★★★☆☆

'Alice On The Roof klinkt nog steeds speels en strak, en beweegt zich supernatuurlijk door haar moderne pop. Grimes is een referentiepunt, en de productie van de plaat is qua geluid top.'

'Doe zo voort, en kom niet van dat dak af.'

Lees de volledige recensie van (vc) hier.

De songs die u moet horen

Ariana Grande - thank u, next

Ariana Grande is na haar verloving weer single en blikt stijlvol maar rancuneus terug op haar stukgelopen relaties, inclusief die met wijlen Mac Miller: 'Wish I could say thank you to Malcolm / Cause he was an angel'.

Iceage - Balm of Gilead

Om te vieren dat ze samen op tournee vertrekken, brengen Black Lips en Iceage samen een 7 inch uit. Op de kant van Iceage: 'Balm of Gilead', een zwalpend, dronken cafégevecht van een rocksong.

Mineral - Aurora

Emo is terug van weggeweest, en het in die kringen bijzonder invloedrijke Mineral uit Texas dus ook. 'Aurora' is hun eerste song in twintig jaar en meteen een klepper van acht minuten. Volgend jaar in mei live in Trix.

Luister hier naar Humo's playlist met de beste nieuwe muziek