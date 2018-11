TTT-berichten: Dave Grohls bosbrandbarbecue - 'Wu-Tang Clan Day' - Balthazar lijft nieuw lid in

Hoge bomen vangen veel wind, maar in Californië vatten ze tegenwoordig ook vuur. Allesverzengende bosbranden hebben er talloze levens geëist, en de vlammen likten ook aan de popwereld TTT Zo hebben zowel Neil Young als Fred Durst en Wes Borland van Limp Bizkit hun huis verloren aan het vuur. Dat is sneu, maar er is ook goed nieuws, want nu hebben we de enige denkbare manier gevonden om die drie namen in dezelfde zin te stoppen TTT Verder moest ook Kevin Parker van Tame Impala een opnamesessie in Malibu onderbreken om zich ijlings uit de voeten te maken TTT Kijk, daar worden wij pissig van: nóg langer wachten op de nieuwe Tame Impala TTT Flea, de tofste Chili Pepper, mocht zich dan weer gelukkig prijzen: een waakzame buurman met een tuinslang zorgde ervoor dat hij bij thuiskomst geen hoopje smeulende as aantrof waar eens een villa had gestaan. Sidder en beef: als Californië zich zelfs al tegen de Peppers keert, is niemand is nog veilig TTT Anthony Kiedis zweert dat hij het daar niet bij zal laten, en wil op de volgende Peppers-plaat slechts zeven nummers wijden aan zijn favoriete staat in plaats van acht TTT Dave Grohl bedankte de zwartgeblakerde brandweermannen voor hun werk met een gigantische barbecue. Van de nood een deugd maken heet dat: houtskool was er genoeg TTT Hulde aan de brandweerlui die op Grohls uitnodiging ingingen: het zijn sterke mensen die na het blussen van honderden branden nog zin hebben om ook in hun vrije tijd in de rook te gaan zitten TTT Black Sabbath wordt geëerd door hun bakermat Birmingham. Het stadsbestuur daar heeft aangekondigd een monumentale roestvrijstalen bank te plaatsen ter meerdere eer en glorie van Ozzy en trawanten TTT Nu is het wachten op de eerste zomerdag, wanneer de eerste slapende dakloze in naam van Black Sabbath levend gebraden zal worden op dat gloeiend hete onding TTT De stad maakte tegelijk bekend dat er plannen zijn om een bestaande brug om te dopen tot de ‘Black Sabbath Bridge’. Kleine kans dat er treinen over rijden: Ozzy spoort namelijk niet TTT Staten Island, de New Yorkse wijk, wou niet achterblijven en eerde prompt hun Wu-Tang Clan met een eigen feestdag. Voortaan is 9 november, de datum waarop debuut ‘Enter the Wu-Tang (36 Chambers)’ verscheen, daar ‘Wu-Tang Clan Day’ TTT Kinderen krijgen geen dag vrijaf, maar wel het advies om hun nek te beschermen TTT Dichter bij huis heeft Balthazar, een groepje dat ook stilaan een eigen bank, brug of feestdag verdient, aangekondigd dat de leegte na het vertrek van violiste Patricia Vanneste voortaan opgevuld wordt door de kamerbrede persoonlijkheid van Tijs Delbeke TTT Delbeke kent u als occasioneel lid van onder anderen dEUS, Dez Mona, Sir Yes Sir, en het al aan Balthazar verwante Warhaus TTT Over dEUS gesproken: zij hebben volgend jaar iets te vieren. Meer bepaald: de twintig jaar die dan verstreken zullen zijn sinds het verschijnen van ‘The Ideal Crash’, de felst blinkende derde plaat in de vaderlandse muziekgeschiedenis TTT En omdat fuifjes en Tom Barman nu eenmaal samengaan als een café en een, euh... barman, gaat dEUS ‘The Ideal Crash’ twintig keer integraal spelen doorheen Europa, waarvan maar liefst drie keer in de Ancienne Belgique TTT Diepen we ter gelegenheid nog eens de slotzin op uit de Humo-recensie van ‘The Ideal Crash’, indertijd neergepend door een behoorlijk in zijn nopjes verkerende (pdw): ‘Verder kan ik enkel zeggen dat ‘The Ideal Crash’ een uit pure klasse opgetrokken oplawaai is die het gros van de internationale concurrentie op haar plaats lazert: ongeveer vijfentwintig Alex Puissant-passen achter dEUS’ TTT Hoe zou het eigenlijk nog zijn met Alex Puissant? Zou hij ooit tot een overeenkomst gekomen zijn met baggeraar Jan De Nul om het putje in z’n kin te ontginnen? TTT Ook het gebaarte dat ZZ Top heet zal volgend jaar iets te vieren hebben. In 2019 is het immers vijftig jaar geleden dat Billy Gibbons en Dusty Hill zeiden: ‘Wat als we een muziekgroep zouden beginnen, ons niet meer zouden scheren, en voor de lol iemand zonder baard maar met de achternaam Beard achter de drums zetten?’ TTT De clou zal volgend jaar naar verluidt ook door Europa touren TTT Billy Gibbons: ‘We zijn nu vijftig jaar bezig, ik denk dat we het stilaan beginnen te kunnen’ TTT En u?