De albums en songs die u deze week moet horen

Vrijdag, muziekdag! Na een week hard werken, studeren of gele hesjes dragen, kan een mooi melodietje of vette beat wonderen doen. Onder meer J Mascis , SX en Girlpool helpen je het weekend door.

De albums die u moet horen

SX - Eros

★★★★½

'Het parelend nieuwe plaatje van Kortrijks electrotrots SX (...) Met feeërieke klanken en een stem die tegelijk koel en dromerig klinkt, bouwen zij een muzikaal altaar voor De Liefde. (...) Dit is een plaat die bij elke luisterbeurt groeit, waardoor ze tegen het einde van de week mijn huis niet meer binnen kan. Wereldklasse.'

The Good, The Bad & The Queen - Merrie Land

★★★½

''Merrie Land' is een goed voorbeeld van de unieke manier waarop Albarn aan zijn carrière timmert: niet met één groep die voorspelbaar monotoon de ene plaat na de andere afscheidt, maar met verschillende kanalen voor zijn creativiteit en alter ego's die uit de kast mogen als de tijd daar rijp voor is. Da's slim en tot nog toe heeft hij geen enkele misstap gemaakt.'

Hooverphonic - Looking for Stars

★★★½

'Een mooie hoes, maar is de plaat dat ook? Wel, ja. (...) Voor het gros der songs op 'Looking for stars' heeft Callier handig gebruikgemaakt van zijn geijkte formules, maar de nieuwe muze heeft duidelijk ook voor een nieuwe muzikale twinkeling gezorgd.'

''Looking for Stars' is de aangenaamste, vriendelijkste én spannendste Hooverphonic in jaren.'

J Mascis - Elastic Days

★★★½

'Dat niemand zo mooi kan zeuren als hij, weten we sinds 'You're Living All Over Me' van Dinsoaur Jr uit 1987. Dat hij zijn Fender Jazzmaster kan laten scheuren en huilen als geen ander, en zijn akoestische gitaar heerlijk harmonieus in het gelid kan laten lopen ook.'

'(...) enkele van de mooiste solo's in een oeuvre vol legendarische gitaarsolo's.'

