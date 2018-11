TTT-berichten: Trump prijst Elvis - Nieuw: de Aphex Twin-teddybeer - Christina Aguilera mag niet meer meedoen

Het gat in de markt gevuld! Dean Ween, al eeuwen fan van optredens kijken met een joint in de smoel, heeft een manier gevonden om ook van die passie een beroep te maken TTT Dean heeft het plan opgevat om een concertzaal te openen waar cannabis roken niet alleen toegestaan, maar zelfs aangemoedigd wordt. De plannen voor Dean Ween’s Honeypot Lounge, zoals de zaal zal heten, werden vorige week voorgesteld in Denver. Wel benieuwd hoe de brandverzekering geregeld zal worden, zo zonder rookmelders TTT Hoe zou het nog zijn met... de bekendheid van Christina Aguilera? Blijkbaar even afwezig als een rookmelder in Dean Ween’s Honeypot Lounge. Toen Christina onlangs in een café in New Orleans een paar nummers wou meezingen met de lokale groep die daar stond op te treden, werd ze prompt naar haar barkruk teruggestuurd door de frontman van de band TTT De man achteraf: ‘Ik ken haar wel, ik herkende haar gewoon niet. Ze zei ook niet wie ze was, en ze was anders gekleed dan ik van haar gewend ben’ TTT Lees: ze had een broek aan TTT Ook in het hiernamaals zo street dat hij nu op het punt staat er eentje te worden: Notorious B.I.G., die in bakermat Brooklyn een straat naar zich genoemd krijgt TTT St. James Place, de plaats waar B.I.G. al rondliep toen hij nog een Biggie was, zal voortaan bekendstaan als Christopher Wallace Way. Het bekt nog lekker ook TTT En ook aan de andere kust van de Verenigde Staten eerde men z’n rappers: in Hollywood kreeg Snoop Dogg vorige week een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Mocht u nog altijd een geschikte plaats zoekt om uw crip walk te oefenen: u hebt ze TTT Snoop zelf, zo berichtten plaatselijke media, was in de wolken TTT Geen rapper, wel bekroond: Elvis. Helaas voor hem betrof het eremetaal dat ’m om de postume nek gehangen werd de Presidential Medal of Freedom, een speciale onderscheiding die uitgereikt wordt door de Amerikaanse president. En we weten allemaal wie dát is TTT Trump prees Elvis omdat die volgens hem ‘de waarden van de Amerikaanse cultuur verbeeldde tegenover miljarden fans over de hele wereld.’ Voor de verandering eens geen woord van gelogen: vooral dat ene moment waarop The King na een avondje cheeseburgers proppen pleite ging op de plee was très Amerikaans TTT Skrillex, de dj die met een kapotte draaitafel zat en er dan maar een loopbaan uit puurde, mag in de buidel tasten: de rechtbank heeft ’m veroordeeld tot het betalen van anderhalf miljoen dollar aan een fan die vijf jaar geleden een hersenbloeding opliep toen Skrillex op een concert aan het stagediven sloeg en bovenop de vrouw belandde TTT Skrillex reageerde teleurgesteld en herhaalde dat niets belangrijker is dan de veiligheid van zijn fans – alvorens de balie op te klimmen en met een flukse sprong wijdbeens in het vak van de volksjury te ploffen TTT Eindelijk uitsluitsel over die weddenschap die u achttien jaar geleden met uw jeugdvrienden afsloot tussen het skateboarden door, pornoblaadjes stelend en oplettend dat u bij het weglopen niet viel over de losse veters van uw Globes: Blink-182 hoort niet uitgesproken te worden als ‘one eighty two’, zoals altijd aangenomen, maar als ‘eightteen two’ TTT Toch als we Tom DeLonge, eertijds oprichter en vandaag vooral ufojager, mogen geloven. DeLonge beslechtte de kwestie op Twitter: ‘Iedereen zegt het al jaren verkeerd’ TTT U doet ermee wat u wilt, maar wij nemen de beweringen van zelfbenoemde alienspotters gewoonlijk met een zoutvaatje of twee TTT Ook ouder van een kind dat het jammerlijk zonder jeugdtrauma’s moet stellen? Aphex Twin helpt u een handje, zoals wel vaker als het over trauma’s gaat, en brengt knuffelberen uit die van zijn bekende grijns voorzien zijn TTT En om de ervaring helemáál memorabel te maken, kunt u uw getraumatiseerd kind vervolgens kleden in een Aphex Twin-kruippakje. Blijkbaar volgt Richard D. James qua marketingfilosofie de Guy Van Sande-tactiek: hoe vroeger je ze beet hebt, hoe beter TTT En met zijn Aphex Twin-stofmaskers heeft James ook gedacht aan wie middenin een verbouwing zit. Voortaan sloopt u de boel in stijl TTT Wij gebruiken daar dan weer gewoon die nieuwe van Buurman en Tom Helsen voor: meestal is één minuut al genoeg om het behang van de muur te doen vallen