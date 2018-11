De albums en songs die u deze week moet horen

Vrijdag, muziekdag! Na een week hard werken, studeren of goedkope vliegreisjes maken, kan een mooi melodietje of vette beat wonderen doen. Onder meer Zwerm , Anderson .Paak, The National en Earl Sweatshirt helpen je het weekend door.

De albums die u moet horen

Zwerm - Badminton in Tehran

★★★★☆

'Twee zomers geleden zagen ze in vrouwenpesterijland Iran twee meisjes schijnbaar blij en onbezorgd badmintonnen. In deze eerste eigen nummers laten ze die luchthartige rebellie met een kapotte drum, huisgemaakte elektronica, gitaren en exotischere snaarinstrumenten klinken als een wedstrijdje experimentele rock.'

Trentemøller - Harbour Boat Trips Vol. 02

★★★★☆

'Eén lange ‘(Sittin’ on) the Dock of the Bay’ met zicht op de Sontbrug tussen Malmö en Kopenhagen (...) Trentemøllers Høge Nøørden-remixen van Kira Skov en A Place To Bury Strangers zijn ook dat ietsje beter dan de originelen. En dan moet u die wonderlijke cover van Neil Youngs ‘Transformer Man’ nog horen.'

Anderson .Paak - Oxnard

★★★½

'Hij heeft de swing aan zijn kont hangen en de lach ook (...) .Paak toont vooral dat hij-die-bij-zijn-geboorte-in-een-vat-lachgas-is-gevallen toch nog kan overlopen van sentiment (...) ‘Oxnard’ is verder een album voor basfetisjisten. Omringd door een keure goden uit de demi-monde van de basmuziek mikt hij veertien songs lang meer dan ooit op de onderbuik.'

Bill Ryder-Jones - Yawn

★★★½

'Bill Ryder-Jones, in een intussen ver verleden gitarist bij The Coral, klinkt op ‘Yawn’ alsof hij al drie nachten niet heeft kunnen slapen. Zelfs wanneer z’n gitaar ronkt als een tyrannosaurus rex en verdriet hem in eenzaamheid omsluit, blijft Ryder-Jones onbewogen zingen: te vermoeid om wakker te blijven maar te bezorgd om de ogen te sluiten.'

