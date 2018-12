TTT-berichten: De sataniste in Céline Dion - Bobby Brown is boos - Laatste wereldtour van The Rolling Stones?

'Celine Dion, het beste bewijs dat Canada het nu ook weer niet zó goed meent met de wereld, is beschuldigd van satanisme'

Koude nachten, gestommel op het dak, bejaarden in schoorstenen, mensen die op elkaars bek timmeren wegens discussies over schoensmeer. Het is weer zover: Sinterklaas TTT En wat heeft de goedheilig man meegebracht dit jaar? Een hernieuwde appreciatie voor reggae, zegt u? Top, stond bovenaan ons lijstje TTT De Unesco heeft vorige week reggaemuziek op de lijst van cultureel werelderfgoed geplaatst. Olivia Grange, de Jamaicaanse minister van Cultuur, was behoorlijk in haar nopjes: ‘Helemaal terecht, reggae heeft dan ook alle hoeken van de wereld gepenetreerd’ TTT Wat tot op vandaag te merken is aan de hoeveelheid Marley-nazaten die de wereld sindsdien telt TTT Ook in de bloemetjes gezet: Jimi Hendrix, die in Renton, Washington een postkantoor naar zich genoemd krijgt TTT Het kantoor ligt om de hoek van de straat waar Jimi opgroeide. En eerlijk gezegd bestaat er geen beter eerbetoon aan Jimi dan zijn naam uit te lenen aan de plaats waar schuchtere tieners hun postpakket met waterpijp komen ophalen, besteld via de plaatselijke bol.com TTT Bobby Brown, in betere tijden de beruchte eega van de betreurde Whitney Houston, klaagt de BBC aan. Brown wil 2 miljoen dollar van de omroep omdat die in de documentaire ‘Whitney: Can I Be Me’ zonder zijn toestemming beelden gebruikt zou hebben uit zijn realityreeks ‘Being Bobby Brown’ TTT Brown wijst erop dat zijn productiemaatschappij wel vermeld wordt in de aftiteling van de documentaire, wat volgens hem betekent ze bij de BBC goed genoeg weten dat ze toestemming moesten vragen TTT Onze redactiejurist: ‘Dat, net zoals Bobby zelf tijdens zijn huwelijk met Whitney, klopt’ TTT Het zat er al enige tijd aan te komen, maar wij hadden gedacht dat het voor haar muziek zou zijn: Celine Dion, het beste bewijs dat Canada het ondanks goede manieren nu ook weer niet zó goed meent met de wereld, is in de Verenigde Staten beschuldigd van satanisme TTT Dion heeft dezer dagen haar eigen kledinglijn in de winkels hangen – want zelfs in de categorie ‘Liftmuziek’ verkoopt een mens tegenwoordig geen gram vinyl meer – en daar zouden ook genderneutrale kledingstukken bij zijn TTT Reden genoeg voor een Amerikaanse priester om Dion ervan te beschuldigen een werktuig van de duivel te zijn. ‘Het verschil tussen de geslachten uitwissen is het werk van Satan,’ aldus de lokale paap TTT Een mens zou denken dat Satan het tegenwoordig wel druk genoeg heeft met het dagelijks bestuur van de voetbalbond, maar nee TTT De heisa zal fans van Celine Dion worst wezen: wat heb je in het hiernamaals te vrezen als je bij leven al niet genoeg krijgt van ‘My Heart Will Go On’? TTT Keith Richards, beste vriend van de duivel, had vorige week dan weer zin om met de voeten te spelen van zijn wereldwijde fanbestand, en deed nog eens uitschijnen dat de volgende wereldtour van de Stones de laatste zou kunnen zijn TTT Onzin, natuurlijk. Keith Richards zal nog altijd muziek maken wanneer u, uw kinderen én uw kleinkinderen al lang onder de zoden liggen TTT Gevat: een verkoudheid (niest). En ook: de dievenbende die Rihanna ettelijke dollars lichter maakte door in mei bij haar in te breken in haar woonst in Los Angeles. De roversbende, niet dom, had het gemunt op bekendheden, en volgde via sociale media nauwkeurig op welk bekend gezicht niet thuis was TTT De politie is ervan overtuigd dat ze de juiste daders hebben: de bende werd opgepakt met een buit van handtassen, juwelen, 50.000 dollar en een pistool dat volgens de agenten gebruikt was om – rampampampam – een man neer te schieten in Central Station TTT Ook bedreven in rampetampen: het koppel dat zich zo in hun element voelde op de eerste rij van een Machine Head-concert dat ze er geen graten in zagen om ter plekke hun liefde te consumeren TTT Het verbazingwekkende vertoon van vleselijke liefde vond vorige week plaats tijdens een concert van de band in San Diego, maar niet voor lang: nog voor het duo toe was aan een bisnummertje, werden ze al de deur gewezen door de security, een stelletje professionele pretbedervers TTT Voor wie het vanavond gezellig wil maken met wat kaarsen, wijn en een muziekje: de daad zou zich naar verluidt hebben voltrokken tijdens ‘Davidian’. Succes ermee!