TOUTPARTOUT sessions: Great Lake Swimmers brengt het vertederende 'The Talking Wind' in 'Paard van Troje'

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag viert Great Lake Swimmers z'n 15-jarige bestaan in de - eveneens 15 jaar oude - boekenwinkel 'Paard van Troje'.

Great Lake Swimmers blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. De Canadese band rond singer-songwriter Tony Dekker is ondertussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de indiefolkscene. Vlak voor de aanvang van hun Europese tour - ze kwamen letterlijk recht van de luchthaven - brachten ze in de Gentse boekenwinkel 'Paard van Troje' hun single ‘The Talking Wind’ van hun meest recente plaat. Primeur: Great Lake Swimmers is de eerste band die een tweede Toutpartout Sessie opneemt.

Toeval bestaat niet: ook 'Paard Van Troje' viert dit jaar zijn 15e verjaardag! De boekenwinkel in centrum Gent biedt naast een eigenzinnig boekenaanbod ook een mooie selectie films, documentaires en muziek. Even op adem komen doe je in de bar, die deel uitmaakt van de winkel.

Op 12 december speelt Great Lake Swimmers in de MOD in Hasselt, een show in het kader van Autumn Falls.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.