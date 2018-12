De albums en songs die u deze week moet horen

Vrijdag, muziekdag! Na een week hard werken, studeren of op zoek gaan naar een wisselmeerderheid, kan een mooi melodietje of vette beat wonderen doen. Onder meer Farai , Jeff Tweedy en Charlotte Adigéry helpen je het weekend door.

De albums die u moet horen

Farai - Rebirth

★★★★☆

'‘Rebirth’ klinkt als een state of the nation met veiligheidsspelden door de bilspleet. Een swingende, maar harde aanklacht. Het antwoord van de straat en de verkeerd begrepen misfits op de elitaire, wereldvreemde politici die het land naar de kloten helpen, in de vorm van post- en andere punk (...) Farai is something else'

Lees de volledige recensie van (fvd) hier.

Jeff Tweedy - Warm

★★★★☆

'Dit is een superieur warm bad van peinzende songs over leven, liefde en dood (van zijn vader), die ik graag uit volle borst meeneurie. Daarbij neem ik een lepel levertraan. Verschrikkelijk veel akkoorden heeft Jeff niet nodig om zijn punt te maken: het zijn bedrieglijk eenvoudige songs die passen in het grote songbook van een onderschatte artiest.'

Lees de volledige recensie van (mc) hier.

Distance, Light & Sky - Gold Coast

★★★★☆

'Distance, Light & Sky: geen groepsnaam die zich snel in het collectieve geheugen zal nestelen, wel die waaronder Chantal Acda, percussionist Eric Thielemans en de Amerikaan Chris Eckman (in een rechtvaardige wereld zou hij wereldberoemd zijn door zijn songschrijverij bij The Walkabouts) een wonderschone tweede plaat hebben gemaakt.'

Lees de volledige recensie van (jub) hier.

Eagles - Legacy

★★★½

'Deze zorgzaam uitgegeven box bevat alle studioplaten, singles, B-kantjes en niet minder dan víér liveconcerten. Wie de Belgische concerten van Eagles heeft gezien, weet dat die altijd bijna perfect klinken en waar voor je geld zijn, hoe duur de tickets ook zijn. (...) Maar goed, deze ‘Legacy’ is zeker een plekje onder uw kerstboom waard.'

Lees de volledige recensie van (ss) hier.