TTT-berichten: Pete is dood - Kanye West steelt oorbel - Smashing Pumpkins ft. Hanson

Hoe zou het nog zijn met… de eightiespastiche Steel Panther? TTT Wel, vooral bassist Lexxi Foxx heeft betere dagen gekend. Lexxi, wiens naam toevallig ook doet vermoeden dat hij bijklust door zich in allerhande holtes te laten penetreren op pornosets, heeft zich in een niet nader genoemde kliniek laten opnemen voor een seksverslaving TTT Nu zijn we niet helemaal zeker of op een podium staan en bespuwd worden door vrouwen wel telt als seksuele beleving, maar ieder het zijne TTT Waar we ook nog niet helemaal uit zijn: of Steel Panther het nu méént of, zoals Michel I, uiteindelijk toch gewoon een lang uitgesponnen grap zal blijken te zijn. Foxx’ medebandleden hebben in afwachting van een clou ons vermoeden weer een duwtje richting het tweede gegeven door hun bassist het allerbeste te wensen, in de hoop ‘dat hij in de sekskliniek zal leren hoe je nu betere seks hebt’ TTT Hoe zou het nog zijn met… de carrière van Mariah Carey? TTT Wel, nu kerst er weer aankomt, zal die ongetwijfeld weer een boost krijgen, en in afwachting van die hervonden relevantie hebben Mariah-fans het in hun hoofd gehaald om het op Twitter op te nemen voor ‘Glitter’, de alom verguisde plaat die Carey uitbracht in 2001 TTT Bij zo’n campagne hoort nu eenmaal een passende hashtag, en de keuze daarvan is nogal onfortuinlijk op #JusticeForGlitter komen te liggen: een hashtag die al snel wenkbrauwen deed rijzen in Groot-Brittannië, waar gevreesd werd dat er een hele groep mensen opstond om hun steun te betuigen aan fonkelpedo Gary Glitter, drie jaar geleden veroordeeld tot vijftien jaar cel voor seks met minderjarigen TTT Nog meer onfortuinlijke hashtags: #helppenisleeg, #GuyVanSandeheeftnietsmisdaan, en eender welke hashtag die u in de buurt van Stijn Meuris de wereld durft in te sturen met een smartphone TTT Hoe zou het nog zijn met… Gene Simmons? TTT Wel, als het goed zou gaan, waren we niet over hem begonnen. En jawel: Dzjien mag op zoek naar een goede advocaat. Hij wordt aangeklaagd door een vrouw die beweert door hem aangerand te zijn terwijl ze als afwasser werkte in één van zijn restaurants. Blijkbaar zou Gene met z’n hand ergens gezeten hebben waar die niet hoorde, en opmerkelijk: deze keer was het níét de kassa TTT Ingewijden weten dat De Koeientong niet voor het eerst van zulks beschuldigd wordt: ongeveer een jaar geleden betichtte een radiopresentatrice Simmons er ook al van haar betast te hebben, die keer tijdens een radio-interview TTT Iets anders nu: hoe zou het nog zijn met… Kanye West? TTT Wel, Kanye heeft een drukke week gehad. Zo was hij niet alleen aanwezig op een modeshow van Versace, hij tekende ook present op een Broadway-musical gebaseerd op het leven van Cher TTT Op het eerste event liet Ye zich opmerken door een gouden oorbel te stelen die een model verloren was op de catwalk (beelden op Instagram), en bij het tweede liet hij zijn aanwezigheid merken door de hele tijd berichten te sturen op zijn smartphone, in die mate zelfs dat hij een uur ver in de vertoning aangesproken werd door één van de hoofdrolspelers – op Twitter, nota bene TTT De tweet: ‘Hey Kanye, zo cool dat je hier bent. Als je even opkijkt van je telefoon zul je zien dat we een voorstelling aan het opvoeren zijn’ TTT Kanye excuseerde zich, per tweet natuurlijk, maar iemand uit zijn entourage liet achteraf optekenen dat hij eigenlijk notities aan het maken was ‘omdat hij zo enthousiast was over de vertoning’ TTT Hoe zou het nog zijn met… Pete Shelley, frontman van de Buzzcocks? TTT Wel, niet goed. Pete is dood. Gestorven op 63-jarige leeftijd namelijk, en het was vermoedelijk een hartaanval die het ’m deed TTT Al kan de datum van zijn verscheiden, 6 december, ook iets anders doen vermoeden: Pete was namelijk, zoals het een punk betaamt, geen braaf kind, en dus is er nog een goede kans dat hij na een heftige reis per juten zak dra alsnog de kop opsteekt in Spanje TTT Hoe zou het nog zijn met… de reünietour van Smashing Pumpkins? TTT Wel, de Pumpkins hebben vorige week op het podium een cover gebracht van ‘Landslide’ van Fleetwood Mac, met de leden van de voormalige boysband Hanson op backings TTT En daarmee is meteen ook alles gezegd