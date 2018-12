TOUTPARTOUT sessions: Saintseneca brengt prachtige, meerstemmige versie van 'Moon Barks At The Dog' in Sint-Amanduskapel

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag betovert de Amerikaanse folkgroep Saintseneca de Gentse Sint-Amanduskapel.

Saintseneca is een Amerikaanse folkrockgroep uit Ohio, die in 2007 gevormd werd rond multi-instrumentalist Zac Little. Ze brengen in de Gentse Sint-Amanduskapel een prachtige, meerstemmige versie van ‘Moon Barks At The Dog’, uit hun meest recente plaat ‘Pillar of Na’.

De monumentale Sint-Amanduskapel van het Alexianenklooster zit verscholen achter de gevels van de Oude Houtlei en de Sint-Michielsstraat in Gent. De kapel dateert uit de 15e eeuw en werd na verwoestingen heropgericht in de 17e eeuw. Momenteel staat het gebouw als handelsruimte te koop.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.