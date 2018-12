Welke grote zomerfestivals hebben tot nu toe de beste line-up? Een overzicht

Binnen een dikke zes maanden (nog maar ± twintig keer slapen - exclusief middagdutjes!) breekt het festivalseizoen opnieuw aan. De grote festivals lossen druppelgewijs hun eerste namen. Maar welke lijken tot nu toe de moeite te gaan worden, en welke niet? Humo maakte voor u een prille balans op.

Met Kraftwerk, Bon Iver, Interpol, Kurt Vile en Mac Demarco heeft Best Kept Secret 2019 tot nu toe uitsluitend kwaliteit in z’n hoogste rangen. Kanttekening: alle vijf artiesten waren het afgelopen jaar reeds in eigen land te zien. Het wordt ongetwijfeld weer een gezellige boel daar in de Beekse Bergen, maar voor de fervente concertgangers lijkt de line-up ons tot nu toe nog(!) niet honderd procent overtuigend. Al verwachten we dat BKS binnenkort naar goede gewoonte weer met een heerlijke lading namen het geld uit onze zakken komt kloppen.

Slim: met Fleetwood Mac als headliner, speelt Werchter Boutique dit jaar in op het oudere publiek én op de recente hype rond de band (Toto bleek een te beperkt oeuvre te hebben). Benieuwd of de legendarische groep het ook zonder gitarist Lindsey Buckingham kan.

Ook dit jaar staat Graspop weer garant voor een eclectische mix van alle soorten metal, inclusief (heel) grote namen binnen het genre. Hard Rock-legendes als Lynyrd Skynrd, Slash en Def Leppard vertegenwoordigen de oudere generaties, net als het afscheid nemende KISS. Ook Slayer zal er zijn allerlaatste show spelen. In Flames zal andermaal trachten het wereldrecord crowdsurfen te verbreken. Slipknot keert terug met een nieuwe plaat, na enkele jaren op rij Graspop overgeslagen te hebben. Grungegrootheden Stone Temple Pilots doen het volgend jaar zonder Scott Weiland zaliger. Ook op de affiche: Lamb of God, Ministry, No Fun at All, en meer.

Wat de Rock Werchter-headliners van dit jaar betreft, lijkt Herman Schueremans vooral gegrabbeld te hebben in de ton met artiesten waarvan we het beste al gezien hebben. Oké, The Cure kan nog teren op z’n fenomenale, decennia overspannende oeuvre, maar Florence & The Machine en Muse zijn niet de allerboeiendste namen. Ook de gebakken luchtfabriek van Mumford & Sons blijkt nog steeds niet failliet. Laat ons hopen dat Weezer nog altijd even guitig is als vroeger. Naar oudere vaste waarden als Tool en Underworld is het wél uitkijken. Ook spannend: The 1975, dat hopelijk de hype komt waarmaken. Niét spannend, wél interessant: Kurt Vile, die één van de beste platen van het jaar maakte. Verder staan onder meer P!nk, Kylie Minogue, Macklemore en Paul Kalkbrenner op het programma.

Deze week loste het Nederlandse festival Down The Rabbit Hole een heerlijke eerste lading namen: Radiohead-frontman Thom Yorke zakt met zijn Suspiria-soundtrack onder de arm af naar De Groene Heuvels, net als grimegod Skepta en hedendaags jazzwonder Kamasi Washington. Editors en hipsterhype Khruangbin zullen trachten hun goede vorm verder te zetten. Bij indie-nostalgici staat vooral de comeback van Vampire Weekend aangestipt, maar ook Foals en Beirut zullen van de partij zijn. Fris gitaargeweld wordt voorzien door Parquet Courts en Rolling Blackouts Coastal Fever. Minder fris – maar daarom niet minder goed - gitaargeweld vind je bij Low. Verder staan Robyn,Underworld, The Roots en Ólafur Arnalds op de affiche.

Dour loste nog maar elf namen, maar met A$AP Rocky en Disclosure strikte het festival wel meteen twee kleppers. De Russische techno-dj Nina Kraviz – in een vorig leven tandarts – houdt het dance-imago hoog, net zoals Flatbush Zombies dat met het hiphop-imago doet. Verder sieren vooral kleinere namen de nog prille affiche. Dour is dan ook een festival om nieuwe acts te ontdekken, en op woensdag staat met Yaeji meteen een ruw pareltje klaar.

Het prille hiphopfestival Woo Hah, dat net als Best Kept Secret doorgaat in de Beekse Bergen, doet ook voor zijn vijfde editie wat het hoort te doen: toppers binnen het genre binnenhalen. Absolute headliner is Travis Scott, die met zijn meest recente plaat ‘Astroworld’ meteen op nummer 1 binnenkwam in de Billboard top 200. De ‘beste boyband ter wereld’ Brockhampton komt bewijzen dat het nog steeds springlevend is na het vertrek van uithangbord Ameer Vann – die de band verliet na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Grimegod Skepta, hiphopbroeders Rae Sremmurd en de duistere depressievelingen van $uidiceboy$ zijn eveneens van de partij.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt TW Classic ook dit jaar weer een festival voor papa’s, mama’s en hun kinderen die maar al te graag verkondigen ‘dat ze in het verkeerde tijdperk geboren zijn’. Met dat doelpubliek voor ogen, zijn Bon Jovi en John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) uitstekende headliners. Nostalgisch meekwelen met wijsvinger en pink in de lucht.