TTT-berichten: Josh Homme en Greg Dulli vieren kerst - Cannibal Corpse-gitarist breekt in en hallucineert in kast - Onze drummer is dood

'Josh Homme, balancerend op één been: 'Ik drink niet meer. Maar ook niet minder''

Verdrrrrraaid! Dead Man Ray blijkt dan toch niet zo dood te zijn: als kerstmirakel doen Daan Stuyven en Rudy Trouvé een Lazarusje en mikken ze – schuif op, wollen sokken! – een gloednieuwe ep onder de boom TTT Het kleinood heet ‘EEN’, en de miniplaat speelt naar verluidt portier voor een volledige plaat, die in maart af zou zijn. Wie wil wedden op de naam: wij hebben alles al ingezet op ‘CANVAS’ TTT U woont in een buurt waar het aantal gevelkerstmannen ook dit jaar alle gezond verstand te boven gaat? Wees dan blij dat u niet naast Pat O’Brien woont, gitarist van het gehoorkanalen vermalende Cannibal Corpse TTT Pat werd vorige week gearresteerd nadat hij had ingebroken bij een buurman, die hem hallucinerend terugvond in een kast. De gitarist had zich daar verstopt ‘uit angst voor het laatste oordeel’ TTT En wat doet een mens als hij een lid van Cannibal Corpse in z’n kleerkast aantreft? De politie bellen natuurlijk, wat meteen de tweede reden is voor Pats arrestatie: toen de agenten binnenkwamen, viel de gitarist hen aan met een mes en moest hij met een taser gekalmeerd worden TTT En het mooiste: toen de politie Pats huis wilde inspecteren, bleek dat net in brand te staan – een akkefietje met professionele vlammenwerpers TTT Door de brand en het ontploffingsgevaar moest de hele buurt ontruimd worden. Om maar te zeggen dat Pat wel één of twee scheve blikken mag verwachten op het volgende buurtfeest TTT U kunt vinden wat u wilt van metalbands, maar níét dat ze door saaie kantoorlullen worden bevolkt TTT Zo mag de Canadese metalband Witchrot zich sinds kort op de borst kloppen als titelhouder in de categorie Meest Memorabele afscheid TTT De groep werd opgedoekt met een Facebookpost van de hand van frontman Peter Turik. Vooral de intussen legendarische aanhef deed het ’m: ‘Door het jammere feit dat onze gitarist mijn vriendin heeft geneukt, zal Witchrot een pauze van onbepaalde duur inlassen’ TTT De slotzin is al even markant: ‘En ook: onze drummer is gestorven’ TTT Het moet geleden zijn van toen Black Francis de Pixies met een fax had ontbonden, dat er nog zo efficiënt is gecommuniceerd in de rock-’n-roll TTT De werkelijkheid bleek minder dramatisch: nadat hij één en ander had laten bezinken, gaf Turik schoorvoetend toe dat Witchrot toch blijft bestaan. En de drummer is niet echt gestorven TTT Dat van zijn vriendin is, helaas voor Peter, wel waar TTT Paul McCartney heeft inbrekers over de vloer gekregen in zijn huis in Londen, op een steenworp van de Abbey Road-studio. De agenten waren snel ter plaatse, maar konden weinig meer dan vaststellen dat er – aha! – ingebroken was TTT Wat de dader betreft: misschien toch eens checken of Pat O’Brien nog vastzit TTT Snel, meer kerstsfeer! TTT Greg Dulli heeft een cover van ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’ opgenomen, en die mag er best zijn. Josh Homme heeft dan weer een verbazend sonore versie van ‘Stille nacht’ de wereld ingestuurd, een duet met de Australische bluesmuzikant C.W. Stoneking TTT Dat beide nummers over de slagvelden mogen weerklinken, en de loopgraven weer decors mogen worden van geïmproviseerde voetbalmatchen tussen beide kampen TTT En dat de Fransen deze keer mogen verliezen TTT Shane MacGowan van The Pogues heeft klachten gekregen over zijn onsterfelijke kerstnummer ‘Christmas in New York’. Daarin valt namelijk het woord ‘faggot’, en dat kan tegenwoordig niet meer zo vlotjes door de beugel, die vergeleken met de jaren 80 een stukje strakker is aangedraaid TTT Shane, geen zin in heisa: ‘Het personage in het nummer is geen vriendelijke persoon.’ Zo simpel kan het dus zijn TTT Geen glühwein voor Keith Richards dit jaar, en misschien zelfs nooit meer: Keith, deze week voor de 75ste keer jarig, beweert dat hij is gestopt met drinken: ‘Ik had er genoeg van, het was tijd om te stoppen’ TTT Nu ja, hij zegt er wel bij dat hij héél af en toe nog een biertje lust TTT Daar heeft kerstknaap Josh Homme, op het podium balancerend op één been en z’n microfoonstatief, een aardige variant op: ‘Ik drink niet meer. Maar ook niet minder’ TTT En u?