De 10 opvallendste videoclips van 2018

2018 was andermaal een boeiend muziekjaar. Popmuziek werd alsmaar interessanter, gitaren gaven doemdenkers meermaals lik op stuk en hiphop was aanweziger dan ooit. Humo selecteerde reeds de beste albums, songs en concerten van het jaar. Nu is het de beurt aan de beste, vreemdste en opvallendste videoclips van 2018.

Opvallend: veel clips in dit overzicht zijn van popmuzikanten. We horen u al denken: 'Uiteraard, zij hebben grotere bugetten'. Dat kan enerzijds een verklaring zijn, maar anderzijds is het anno 2018 niet meer voldoende om als popartiest gewoon een catchy song te schrijven. Het esthetische aspect wordt alsmaar vaker aangewend om nummers te onderbouwen met geloofwaardigheid en de betekenis ervan te onderstrepen of in een nieuwe context te plaatsen. Die betekenis kan zowel persoonlijk (Ariana Grande, XXXTENTACION) als maatschappelijk zijn (Childish Gambino, SOPHIE, IDLES, MGMT). Maar soms is ook gewoon plezierigheid (Charli XCX, Angèle, Kanye West) of weirdness (Xiu Xiu) voldoende.

De meest maatschappelijk relevante

Childish Gambino - This is America

Laten we meteen met de deur in huis vallen: er was geen ontkomen aan de fenomenale clip van Childish Gambino's 'This is America'. Het nummer gaat over hoe het is om als zwarte te leven in de - sinds een klein twee jaar oranjegekleurde - Verenigde Staten. De bijhorende videoclip, geregisseerd door Hiro Murai, zit vol verwijzingen, dubbele lagen en subtiele details. Een manische Donald Glover - zo heet Gambino echt - dartelt door een clip waarin bedrieglijk vrolijke passages enkel dienen om een contrast te scheppen en schijnheiligheid aan te tonen. Daarna slaat hij staalhaard in het gezicht met de donkere (of witte, het is maar hoe je het bekijkt) werkelijkheid. Hij wilde zelf geen uitgesproken context verschaffen, en gaf zo het internet vrij spel voor uitvoerige speculaties.

Zo zou het witte paard dat opduikt (2:35) net als in de Bijbel symbool staan voor het einde der tijden, achtervolgd door de duivel. Later in de clip snel de politie achter het mysterieuze ros aan. Een verwijzing naar het buitensporige politiegeweld tegen afro-Amerikanen. Het is slechts één van de vele clevere verwijzingen. Glover werd dankzij deze serieuze brok maatschappijkritiek - terecht - een hedendaagse Marvin Gaye genoemd. What's going on, Amerika?

De meest nostalgische

Charli XCX & Troye Sivan - 1999

Nokia's in baksteenvorm, 'The Sims' en 'Titanic': tenzij je gedurende de nineties onder een steen of nog in het scrotum van vaderlief woonde, is de clip van '1999' een hypernostalgische ode aan de populaire cultuur van 19 jaar geleden. De manier waarop de vooruitstrevende artpopprinses Charli XCX en voormalig kindsterretje Troye Sivan zelf alles vertolken is erg amusant, met als hoogtepunt het Aïki noodles-kapsel van Justin Timberlake (2:30). Verder passeren Britney Spears, Eminem, 'American Beauty' en 'The Matrix' de revue.

De joligste

Angèle & Roméo Elvis - Tout Oublier

De Brusselse popsensatie Angèle maakte het afgelopen jaar verschillende knappe videoclips, maar het is pas wanneer ze haar broertje Roméo Elvis erbij haalt dat onze harten helemaal smelten. Wát een magie tussen die twee. Het is lang geleden dat we een artieste zagen met zoveel charme en uitstraling als Angèle. De zelfspot maakt haar extra sympathiek - kijk hoe melodramatisch ze zich laat meeslepen door de golven (2:57)! Wat dat betreft heeft ze in Roméo haar perfecte soulmate gevonden; zijn kurkdroge gezichtsuitdrukkingen houden ons drieënhalve minuut zoet. Het duo neemt zichzelf op geen enkel moment serieus - de trip van de kerstchalet naar het zonnige strand zegt genoeg. Papa en mama Van Laeken hebben alle reden om enorm trots te zijn op hun kroost.

De meest epileptische

SOPHIE - Faceshopping

De Schotse producer SOPHIE maakte op haar eerste plaat de meest vooruitstrevende popmuziek van het moment. Net als in haar muziek, verkent ze ook in haar clips de grenzen van het esthetische. In de epileptische video van 'Faceshopping' toont ze aan hoe vaag de grens tussen schoon- en lelijkheid is, en doet daarmee schoonheidsidealen teniet.

Een computeranimatie van Sophie Xeons gezicht wordt in alle mogelijke bochten gewrongen en in gelijke stukken gedeeld terwijl er subliminale boodschappen als 'plastic surgery' en 'hydroponic skin' verschijnen, net als afbeeldingen van beauty-producten. Op die manier kaart ze aan hoe mensen op sociale media een identiteit proberen te creëren door 'personal branding' in een doorgedreven consumptiemaatschappij - merk op hoe het woord 'real' verschijnt in een lettertype dat wel heel erg aan 'Coca Cola' doet denken.

Het eerbetoon

Ariana Grande - Thank u, next

Het ongeluk lijkt Ariana Grande te achtervolgen. In augustus bracht ze 'sweetener' uit, één van de fijnste popplaten van het jaar én de perfecte manier om de aanslag tijdens haar concert in Manchester in 2017 door te spoelen. Minder dan een maand later overleed haar ex-vriend Mac Miller aan een overdosis. En plots was er vanuit het niets 'Thank u, next', een muzikaal hoogstaande ode aan haar exen, waaronder Miller en stand up-comedian Pete Davidson. Waarom ook de doordachte clip een parel is, lees je hier.

De vreemdste

Xiu Xiu - Scisssssssors

Xiu Xiu is ook zo'n band die constant op zoek gaat naar de grenzen van het esthetische. De experimentele groep verraste vorig jaar met het relatief toegankelijke 'Forget', maar met nieuwe single 'Scisssssssors' gaat Jamie Stewart opnieuw de experimentele, zelfdestructieve toer op. De bevreemdende clip lijkt wel een korte maar stevige nachtmerrie, die des te chaotischer wordt door de opzwepende percussie en hijgende frontman op de achtergrond - alsof hij in het midden van een angstaanval zit. Gevoelige kijkers slaan best de tongscène (2:30) over.

De meme

Kanye West & Lil Pump ft. Adele Givens

Het was een bewogen jaar voor Kanye 'slavernij was een keuze' West - of eigenlijk moeten we hem nu Ye noemen. Zijn openlijke steun aan Donald Trump stootte op heel wat kritiek. Geef toe: een afro-Amerikaan met een 'Make Amerika Great Again'-pet is nogal ironisch. Ondanks zijn plotse u-bocht wat Trump betreft, maken we ons nog steeds zorgen om de mentale gezondheid van Yeezy (de man heeft bijna evenveel alter ego's als David Bowie). Verrassend genoeg was 2018 het meest productieve jaar uit 's mans carrière: hij bracht onder meer een nieuwe plaat uit, vormde samen met Kid Cudi het duo Kids See Ghosts en producete 'Daytona' - de beste Pusha T-plaat tot op heden.

En dan was er plots de samenwerking met Lil Pump, de SoundCloud-rapper die u ongetwijfeld kent van 'Gucci Gang', een van de meest bizarre hits van de voorbije jaren. 'I Love It' is verre van de beste song die West ooit maakte, en ook de clip is nogal sober. Toch kreeg een muziekvideo zelden op zo'n korte tijd zo'n cultstatus. De garderobe van West en Pump werd gretig geïntroduceerd in de meme-wereld. Ook dat is tegenwoordig een manier om onsterfelijk te worden.

De meest inclusieve

IDLES - Danny Nedelko

De soberste clip uit deze lijst, maar inhoudelijk misschien wel de sterkste. Met 'Joy as an Act of Resistance' maakten de Britse punkers van IDLES één van de meest opvallende platen van het jaar. Toxische mannelijkheid, onverdraagzaamheid en de Brexit werden onderuitgehaald door dé oerkreet van deze 'Danny Nedelko': 'Unity'.

De song gaat over een vriend van de band, een Oekraïense immigrant. De lyrics spreken voor zich: 'He's made of bones, he's made of blood/He's made of flesh, he's made of love/He's made of you, he's made of me'. Het refrein is bovendien één van de beste punkanthems in lange tijd. In de clip trekt IDLES de straten in met niemand minder dan... Danny Nedelko himself.

De heftigste

XXXTENTACION - SAD!

Humo schetste eerder dit jaar het brokkenparcours van de wel erg controversiële SoundCloud-rapper XXXTENTACION, die op 18 juni werd doodgeschoten in zijn auto. De jongeman kwam meermaals in opspraak door agressie, overvallen en wapenbezit, maar kon toch op een trouwe schare fans rekenen. ‘SAD!’ was reeds te horen op zijn laatste album ‘?’, maar deze videoclip kwam er pas na zijn dood. Daarin bezoekt hij zijn eigen begrafenis, vecht hij met zijn verleden en wordt hij vervolgens herboren. Heftige shit.

De geplagieerde

MGMT - Me and Michael

In de videoclip van ‘Me and Michael’ stoten de jongens van MGMT op een nummer van de Filipijnse band True Faith, genaamd ‘Ako at si Michael’. Ze vinden het deuntje wel goed en besluiten het te plagiëren. Al snel vallen ze door de mand en wordt hun carrière loodzwaar. De clip is een geniale parodie op plagiarisme in tijden waar goede ideeën moeiteloos overgenomen kunnen worden – met hier en daar een subtiele verwijzing naar cultural appropriation.

Leuk weetje: True Faith bestaat écht, maar MGMT plagieerde niet echt hun nummer. De Filipijnse band nam wel effectief een versie van ‘Ako at si Michael’ op. Bekijk de clip hieronder.