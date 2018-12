TTT-berichten: Taylor Swift en haar stalkers - Robbie Williams, Jimmy Page en hun vete - Shakira en haar belastingsbrief

'Goran Bregovic kent u van 'Bella Ciao', het kenwijsje van 'La casa de papel', en 'Gas gas', het kenwijsje van Eandis'

Nu zitten we ons sinds het gehannes van Mark Zuckerberg al een tijdje af te vragen hoe die beruchte Big Brother er eigenlijk zou uitzien, maar dat-ie op Taylor Swift zou lijken, hadden we nu ook niet zien aankomen TTT Rolling Stone duikelde namelijk op dat bezoekers van Taylors concert in Los Angeles in mei zonder hun medeweten gefotografeerd werden door een camera die verborgen zat in een reclamepaneel. Daarna werd hun beeltenis doorgestuurd naar Nashville, waar ze toevertrouwd werd aan een computer met gezichtsherkenningssoftware. Het doel was om tijdig één van Taylors stalkers op te merken – ze heeft er namelijk een paar – maar het gevolg is nog tien keer enger: hard bewijs dat je ooit naar een concert van Taylor Swift gegaan bent TTT Hij komt niet zo vaak langs in deze kolommen, maar als het van dattum is, is het altijd om bang van te worden: Vladimir Poetin heeft plannen voorgesteld om Russische hiphopmuziek ‘in de goede richting te begeleiden’. Lees: rappers die ’m niet zinnen, laten oppakken TTT Het genre, dat volgens Vlad – duidelijk een kenner – ‘alleen maar over seks, drugs en protesteren gaat’, zou volgens de hedendaagse tsaar namelijk de afbrokkeling van de staat inhouden. En als er nu iets is waar Vlad ‘The Bad’ Poetin zweetvoeten van krijgt, is het wel zijn staat die afbrokkelt TTT Gwen Stefani is vorige week in pijnlijk nauwe schoentjes geraakt: ze wordt aangeklaagd door een fan die tijdens een concert van haar in 2016 een been brak toen er een kleine stormloop ontstond TTT ‘Logisch,’ denk je dan, ‘ik zou ook richting uitgang stormen op een concert van Gwen Stefani.’ Maar nee: de stormloop gebeurde richting podium, en wel nadat Gwen zelf het publiek had opgejut om wat dichterbij te komen. En het is die oproep die haar nu duur te staan zou komen TTT Meer popnieuws uit de wandelgangen van de rechtbank: Robbie Williams mag na jaren procederen eindelijk aan een ondergronds zwembad beginnen in zijn huis in Londen TTT Zijn buurman, toevallig Jimmy Page van Led Zeppelin, steekt daar namelijk al jaren een stokje voor omdat hij bang is dat de trillingen van de werken schade zullen veroorzaken aan de toren van zijn gotische kasteel, dat ontworpen werd door de vermaarde 19de-eeuwse architect William Burges TTT Terzijde: wij hebben deze week in een lege kast een oud blikje tonijn gevonden en hebben het uitgelikt zónder onze tong open te snijden TTT Robbie zal binnenkort dus eindelijk, net als zijn populariteit bij zijn buurman, een duik kunnen nemen. Proficiat! TTT Ook met de populariteit van Bauhaus-frontman Peter Murphy gaat het niet zo goed: Peter werd in Stockholm namelijk buitengezet uit zijn eigen concert TTT Volgens aanwezigen ging Peter iets te veel op in zijn muziek, en gooide hij op den duur met glazen flessen naar het publiek. Op YouTube is te zien hoe hij daarna op straat tegen de grond gewerkt werd door securityagenten omdat hij op iets te expressieve wijze trachtte mee te delen dat hij het niet helemaal eens was met de beslissing TTT Ondertussen aan de feestdis: de kalkoen staat te dampen, de glazen zijn gevuld, de boom stelt het vlam vatten door vergeten kaarsen nog even uit, en de eerste odes aan vrede en saamhorigheid zwellen langzaam aan rond het haardvuur. Maar dat zal Couleur Café allemaal rookworst wezen, want zij hebben al de eerste vier namen voor hun zomerfestival wereldkundig gemaakt TTT Het gaat om Brusselse rapper ISHA, hiphopduo Veence Hanao & Le Motel, het Zuid-Afrikaanse BCUC, en Balkan-bobo Goran Bregovic TTT Bregovic kent u onder andere van zijn versie van ‘Bella Ciao’, het kenwijsje van Netflixreeks ‘La casa de papel’, en ‘Gas gas’, het kenwijsje van distributiemaatschappij Eandis TTT En ja, het was moeilijk om daarbij geen nazimop te maken TTT Haar hips don’t lie, maar dat kan niet van haar belastingaangifte gezegd worden: Shakira is door de Spaanse fiscus (el fiscús) beschuldigd van belastingontduiking. Volgens de aanklacht zou mevrouw Piqué zich van zo’n 14,5 miljoen euro aan taksen hebben afgemaakt door op het aangifteformulier ‘de Bahamas’ in te vullen bij ‘verblijfplaats’ TTT Hopelijk is Shakira’s advocaat even snugger als haar boekhouder, en raadt hij zijn cliënt aan om ‘Katrien Peeters’ te antwoorden als ze in de rechtbank haar naam moet zeggen