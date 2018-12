Humo's Alternatieve Kerstplaylist

Kerstmis hoort een vredelievend feest te zijn, maar wanneer we voor de vijfde keer op één avond 'Last Christmas' van Wham! horen, dreigen onze potjes te gaan overkoken. Er bestaan talloze kerstnummers, maar iedereen lijkt te vergeten dat er ook effectief goéie bijzitten. Ons kerstcadeau voor u: een playlist die u zonder al te grote frustraties doorheen de feestdagen helpt.

De Spotify-afspeellijst vindt u onderaan dit artikel terug.

Tyler, The Creator - Lights on (ft. Ryan Beatty & Santigold)

We hebben het voor u gecheckt en gedubbelcheckt: geen bitches, pussy of vuurwapens te bespeuren in deze kerstsong van Tyler, The Creator. U hoeft dus niet bang te zijn dat grootmoeder in het midden van het kersdiner bezwijkt aan een hartaanval of - erger - van het schrikken haar kunstgebit in uw tomatensoep spuwt. Smakelijk!

Sufjan Stevens - Only At Christmas Time

Toen we enkele jaren geleden Sufjan Stevens' eerste kerstbox - inclusief kerststickers - op de kop tikten voor slechts vijf euro, realiseerden we ons twee dingen: Sufjan maakt hedendaagse kerstsongs als geen ander, en De Slegte kent de waarde van haar tweedehandsartikelen niet.

Eels - Christmas is Going to the Dogs

'Now, when I sleep I like to dream of rabbits in the snow/Jumping right into my jaws from their rabbit hole'. Mark Oliver Everett, alias Mr. E, toont zich van zijn geinigste kant in deze kerstode aan trouwe viervoeters. U zou het nummer kunnen herkennen uit 'The Grinch' of 'The O.C.'.

Run-D.M.C. - Christmas in Hollis

De meest hilarische kerstsong én -clip in deze lijst. Vooral tijdens de eerste strofes van Rev Run - waarin hij de portefeuille van de kerstman vindt - is het lachen, gieren en brullen geblazen. Wie heeft 'Home Alone' nodig als je gewoon deze 'Christmas in Hollis' op repeat kan kijken?

Bright Eyes - Blue Christmas

Voor de eenzamen onder ons, covert existentiële zagevent Conor Oberst 'Blue Christmas' van Elvis. En er is niemand die zo mooi kan zagen als hij. 'Decorations of red on a green Christmas tree/Won't be the same dear, if you're not here with me'.

Julian Casablancas - Christmas Treat (I Wish It Was Christmas Today)

Ook The Strokes- en The Voidz-frontman Julian Casablancas lijkt het kerstfeest wel te kunnen smaken. Dit jaar voor hem onder de kerstboom: wollen sokken, een pakje gitaarsnaren en de Bongobon 'Aangename Afkickcentra'.

Ella Fitzgerald - Frosty The Snowman

Een klassieke kerstsong, maar wat voor één. Origineel van de Amerikaanse country-ster Gene Autry, maar wij verkiezen toch Fitzgeralds gouden stembanden.

The Fall - (We Wish You a) Protein Christmas

De in januari overleden The Fall-frontman Mark E. Smith moet één van de meest eigenzinnige kerels uit de muziekgeschiedenis zijn. Deze 'We Wish You a Protein Christmas' is met voorsprong het meest bizarre nummer uit de lijst: 'I see Christ's blood on the street/Something here is the wrong way round'.

Low - Just Like Christmas

Low is zo'n band die niets verkeerd lijkt te kunnen doen. In 1999 maakten Mimi Parker en co. zowaar een kerstalbum, en zélfs dát was goed. We konden niet goed kiezen, dus hebben we gewoon het eerste nummer van de plaat genomen.

The Killers - Don't Shoot Me Santa

Eigenlijk hadden we ons voorgenomen om The Killers links te laten liggen in deze playlist, maar plots stak de autoplay van YouTube daar een stokje voor. De nostalgie in ons kwam naar boven, en we konden niet anders dan toegeven dat 'Don't Shoot Me Santa' veruit de beste en leutigste aller Killers-kerstongs is. En ze hebben er ondertussen véél - inclusief een samenwerking met Elton John.

Run The Jewels - A Christmas Fucking Miracle

Waarschuwing: speel dit nummer pas af wanneer grootmoeder naar huis is!

De Playlist

Nog meer luistervertier: de Spotify-playlist werd aangevuld met extra nummers! Nee, daarover hebben we niets geschreven want ja, ook wij hebben dingen te doen op Kerstavond. Eenzaam een fles graanjenever achterover slaan en Bright Eyes luisteren, bijvoorbeeld. En dan voor de vijfde keer op rij dijenkletsen met de clip van Run-D.M.C., de tranen verbijtend. Vrolijk Kerstfeest, lezers!