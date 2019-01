Paul McCartney goes autotune: hoe de ex-Beatle zijn ouderdom weigert te omarmen

In zijn nieuwste nummer ‘Get Enough’ gebruikt Paul McCartney (76) Auto-Tune. Voor de leken: software die ervoor zorgt dat je niet vals kan zingen, maar hoe langer hoe meer ook een stijlkenmerk op zich. Het is niet de eerste keer dat de ex-Beatle op hippe wijze aansluiting probeert te vinden met het jonge publiek. Maar is dat nog wel nodig met zo’n legendarisch en invloedrijk oeuvre op zak?

Het was even schrikken toen McCartney in 2015 een samenwerking aanging met popsterren Rihanna en Kanye West. Onterecht: ‘FourFiveSeconds’ was een dijk van een nummer – al stond Paul in de videoclip wel een beetje ongemakkelijk oud te wezen. Zijn verjongingskuur van vorig jaar was minder succesvol: het geforceerde ‘Fuh You’ was de enige stinker op het voor de rest sterke ‘Egypt Station’. Of om het met de woorden van (ss) te zeggen: ‘Hij slaat de bal enkel mis als hij aansluiting zoekt bij de jongere generatie, die, o ironie, veel van hem heeft geleerd. ‘Fuh you’ klinkt als, euh, Coldplay.’ Of erger: Imagine Dragons.

Luister hier naar 'Get Enough':

Schoenmaker

McCartneys nieuwste single ‘Get Enough’ wordt hier en daar vergeleken met de laatste plaat van Bon Iver – voornamelijk door het gebruik van Auto-Tune. Die vergelijking wringt een beetje. Justin Vernon experimenteert de laatste jaren lustig met elektronica en stemvervorming, op zoek naar een eigen sound. McCartney lijkt zichzelf eerder een onrealistisch imago aan te meten dat zijn ouderdom verhult. Trouwens, wanneer ‘Get Enough’ halverwege wordt gebombardeerd door bombastische percussie, horen we veel meer Coldplays ‘Ghost Stories’ dan Bon Ivers ’22, A Million’ – en dan moeten de ooooh’s nog komen.

‘Schoenmaker, blijf bij uw leest’ is een boerenwijsheid die in het verleden al ontelbare keren werd tegengesproken – kijk naar wat pakweg Tom Waits of Radiohead hebben gedaan. Zo’n stijlverandering zag je echter zelden bij een artiest van die leeftijd – 76! Bovendien hoeft Sir Paul niets meer te bewijzen; zijn muzikale erfenis is al onsterfelijk en zal dat ook blijven. Is hij zich op zijn oude dag dan gewoon aan het amuseren in de speeltuin die de hedendaagse muziekstudio is? Nee, er is meer aan de hand: Paul heeft moeite met het ouder worden.

Zucht

Auto-Tune is als botox voor McCartneys stembanden. Nochtans is er helemaal niks mis met muzikanten die ouder worden, integendeel. Kijk naar Marianne Faithfull (72): ze omarmde haar naderende einde en heeft op die manier één van de mooiste platen van het afgelopen jaar gemaakt. Haar doorleefde stem speelde bovendien een sleutelrol op ‘Negative Capability’ – lang geleden dat we zoiets puurs hebben gehoord.

En kijk: 2 minuten en 38 seconden ver in ‘Get Enough’ horen we tijdens een minder gecamoufleerde passage McCartneys stem even overslaan. Het is de mooiste halve seconde van het nummer – terwijl hij in de overige 176,5 seconden zoveel meer moeite gestoken heeft. Het doet zowaar denken aan de laatste zuchten van David Bowie op ‘Blackstar’. Maar zo ver is het gelukkig nog niet voor McCartney. Dat Macca nog lang moge leven. Maar alsjeblieft, Paul, gebruik je muziek om de werkelijkheid te vatten in plaats van hem te willen vervormen – zoals je met je mooie oude stem deed.