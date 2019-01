dirk. gaat Beyoncé achterna: 'Na Wereldoorlog I en II zijn de eighties het ergste wat de mensheid is overkomen'

Het was een boerenjaar voor dirk. – winnaar van de bronzen medaille op Humo’s Rock Rally 2016. Debuutplaat ‘Album’ was met z'n rauwe ninetiessound en melancholische dubbele lagen een schot in de roos, en op korte tijd vergaarde het viertal een ijzersterke livereputatie. Een eerste hoofdstuk werd vandaag afgesloten met de release van vier videoclips. Het ideale moment om met frontman Jelle Denturck te keuvelen over de desbetreffende clips, maar ook over de toekomst, het verleden en Gorillaz. ‘Hoe kon niemand doorhebben dat dat Damon Albarn was?!’

HUMO Voor elk nummer op ‘Album’ is er nu een videoclip. Net zoals Beyoncé in 2014 deed!

Jelle Denturck (lacht) «Echt waar? dirk. is de Beyoncé van Vlaanderen!»

HUMO Jullie budget is duidelijk minder groot dan dat van Queen B. De clips zijn behoorlijk sober.

Denturck «Inderdaad. Het idee was om de clips net als het album op te nemen in één rush. De acht songs van onze plaat hebben we in een kleine week opgenomen, de acht clips in twee dagen. We hebben ze bewust vlak achter elkaar gefilmd, omdat we wisten dat zo'n project anders veel te lang zou duren.»

HUMO Waarom voor élk nummer een clip?

Denturck «We hebben meteen een volledig album geschreven, zonder op potentiële singles te focussen. Daardoor is de sound heel homogeen en zijn er geen uitschieters. Alle nummers hadden evenveel recht op een clip.»

HUMO Voor 'Fuckup' maakten jullie bewust een sléchte clip.

Denturck «Tijdens het monteren merkten we dat er niet genoeg goede beelden waren. Het filmen was vroeg gebeurd, de crew was nog niet goed wakker. De beelden waren onscherp, mensen liepen constant in beeld, wij speelden foute dingen,... Toen stelde ik voor om gewoon een clip te maken met alléén maar slechte beelden. En daar zijn we bewust in gaan overdrijven. De drummer mept bijvoorbeeld op zijn trommels op een moment dat er niet eens drums in de song zitten.

»'Fuckup' is het laatste nummer van het album, dus stelt chronologisch gezien een beetje de morning after voor. We hadden net 7 vrij klassieke videoclips opgenomen, en tijdens de achtste en laatste clip steken we plots zélf de draak met ons hele concept.»

HUMO De clip van 'Sick 'n Tired' is ook een vreemde eend in de bijt. Daar duiken jullie op als cartoonpersonages.

Denturck «Die heb ik zelf gemaakt! Die cartoonmannetjes tekende ik aanvankelijk voor de lol, maar we besloten om bij de vinylversie van ‘Album' een kleurboek te stoppen met die personages in de hoofdrol. Uiteindelijk was het niet meer dan logisch dat ze ook in een videoclip zouden opduiken. Het was veel werk, en ik had zoiets nog nooit gedaan. Ik heb bewust voor het kortste nummer van de plaat gekozen (lacht).»

HUMO Het doet onvermijdelijk denken aan Gorillaz.

Denturck «Die link had ik zelf nog nooit gelegd, maar nu je het zegt! Het is zo maf dat Gorillaz zich aanvankelijk kon verschuilen achter die personages. Niemand had door dat het Damon Albarn (van Blur, red.) was, terwijl zijn stem zo herkenbaar is!»

HUMO Jij had hetzelfde kunnen doen, aangezien je ook uit een andere band komt (Protection Patrol Pinkerton, red.).

Denturck (lacht) «Klopt! Helaas hadden we tijdens Humo's Rock Rally onze indentiteit al verraden.»

HUMO Heb je een favoriete videoclip?

Denturck «Dat zal volgens mij constant veranderen. Op dit moment is de clip van 'Scumbag Teens' mijn favoriet. Het is de voorlaatste video en stelt de nacht voor. We hebben hem in concertzaal De Kreun opgenomen, in het donker. Tijdens het nummer verandert de clip van kleurbeeld. Dat vind ik wel spannend. De waanzin die in de song zit komt goed over.

»'Milk' blijft ook een goeie. Die clip speelt zich af in de turnzaal van een oud schooltje, en we gieten flessen melk over onszelf uit. Het was hartje winter en de turnzaal had geen verwarming. We bevroren. Zeer lollig.»

HUMO Cartoonmannetjes, een flinke dosis humor, bijzonder amusante liveshows en nu ook plots acht clips: dirk. lijkt meer dan het muzikale alleen.

Denturck «Inderdaad, en dat is belangrijk! Ik startte geen nieuwe band om gewoon maar wat nieuwe nummers te schrijven. Nee, ik wilde vanaf het begin met dirk. op het podium staan en iets te zeggen hebben. Dat is beginnen uitstralen in alles wat we doen: artwork, interviews, backstagegesprekken. Er is een soort van levensfilosofie ingeslopen.»

HUMO Je teksten zijn heel persoonlijk en soms deprimerend, maar toch verpak je ze altijd met humor.

Denturck «Die humor is voor mij enorm belangrijk om die persoonlijke issues te kunnen uitspreken. Ik haat zelfmedelijden, en daar verval je snel in als je jezelf te serieus neemt. Kijk naar Sun Kil Moon: 'Benji' was een briljante plaat vol fijne humor, maar op de platen daarna is hij plots een oude zeur. En niemand wilt er nog naar luisteren. Het is gewoon saai.

'De wereld heeft meer vraagtekens en minder uitroeptekens nodig'

»Zelfrelativering is eigenlijk dé essentie van dirk. Niet alleen wij hebben daar nood aan, maar ook de rest van de wereld. Grote leiders als Trump nemen zichzelf zó serieus. Dat is gewoon angstaanjagend! De wereld heeft meer vraagtekens en minder uitroeptekens nodig.»

HUMO Gelukkig was er ook goed nieuws in 2018: het was een boerenjaar voor dirk. Zelden zo'n vlotte doorbraak gezien.

Denturck «Het was zeker een mooi jaar, maar 'doorbraak' is een groot woord. Ook dat moeten we relativeren. Kijk naar Angèle: zij is voor pakweg 35 MIA’s genomineerd (7 MIA’s, red.). Dat kunnen wij niet zeggen.»

HUMO Bij je vorige band, Protection Patrol Pinkerton, verliep het veel moeizamer.

Denturck «Ik heb met evenveel liefde en overtuiging aan PPP gewerkt, maar toch lijkt de wereld meer te zitten wachten op dirk. Veel mensen vonden PPP te poppy en te vrolijk. Te onnozel. Maar de humor die nu in dirk. zit, was er toen ook al! Het publiek percipieerde 'm toen niet op dezelfde manier. Toen waren we volgens hen een bende onnozelaars, nu zijn we een band die serieuze dingen vertelt met een kwinkslag.»

HUMO De absurde bandnaam dirk. geeft dan ook beter aan wat je mag verwachten.

Denturck «Voilà. Protection Patrol Pinkerton als groepsnaam kiezen was een fout. Aanvankelijk leek het ons leuk omdat hij zó moeilijk uit te spreken is. De gedachte dat een radio-omroeper moeite zou hebben met onze naam, vonden we heel lollig (lacht). Toegankelijke muziek maken met een ontoegankelijke naam, was een mopje van dezelfde soort als je band 'dirk.' noemen. Maar je schiet ermee in je eigen voet.»

HUMO Wat mogen we van dirk. verwachten in 2019?

Denturck «We werken aan een tweede plaat, die na de zomer zal verschijnen. Hij heeft al een titel, maar die ga ik nog niet verklappen. Er staat een eerste single klaar, die voor de zomer zal uitkomen. Maar de timing staat nog niet vast.

»De komende maanden doen we het even rustiger aan. Onze gitarist is net vader geworden, en met de videoclips van vandaag hebben we onze debuutplaat eigenlijk nu pas volledig afgerond. De cirkel is rond.»

HUMO Zal de nieuwe plaat in de lijn van de vorige liggen?

Denturck «Het blijft dirk. Maar we gaan er iets meer werk in steken, en we nemen de plaat met iemand anders op. Het zal misschien iets meer gepolijst en gecontroleerd klinken. Onze eerste plaat klonk eigenlijk best crappy, hoor. De tape-opnames klonken alvorens het mixen als demo's uit de jaren '90. Voor alle duidelijkheid: we zijn geen ninetiesfetisjisten hoor. Die periode is niet per se heilig.»

HUMO Volgende keer een eightiesplaat dan?

Denturck (walgt) «Nee! Ik blijf erbij: na Wereldoorlog I en II, zijn de eighties het ergste wat de mensheid ooit overkomen is.»

HUMO Je wilt de titel van de nieuwe plaat écht niet verklappen?

Denturck (denkt na) «Oh, zou ik hem al lossen? Oké, ik ga het gewoon zeggen. De titel van het volgende album is: ‘-------‘*»

HUMO Hilarisch!

*gecensureerd door het management van dirk.

Bekijk hier alle acht videoclips.