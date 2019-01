TTT-berichten: Het kapucijnaapje van Chris Brown - De hond van Snoop Dogg - De nieuwe job van Stevie Nicks

Kanye West heeft het jaar goed ingezet. Op 1 januari mikte hij z’n knuppel het hoenderhok in door ‘Trump all day’ te tweeten: ‘Just so you know where I stand in 2019’ TTT Alsof we daar nog aan twijfelden TTT Duidelijk ook niet van plan om het nieuwe jaar anders door te brengen dan het vorige: Chris Brown TTT Chris moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechtbank van Los Angeles, niet omdat hij zijn vuisten het woord heeft laten voeren tijdens het voorlezen van zijn nieuwjaarsbrief, maar omdat hij vorige maand een kapucijnaapje heeft gekocht voor zijn 3-jarige dochter. Helaas zat er geen vergunning bij, en dus stonden de ordediensten al snel voor de deur nadat hij foto’s van zijn aankoop online had geplaatst TTT De Amerikaanse dierenbescherming wendde het voorval aan om nog eens te onderstrepen dat kapucijnapen géén goede huisdieren zijn: ‘Ze worden snel ongelukkig en kunnen zelfs agressief uit de hoek komen’ TTT Klinkt nochtans als hét ideale huisdier voor Chris Brown, maar oké TTT Meer dierennieuws – en zeggen dat we die stageaanvraag van Jaak Pijpen onlangs geweigerd hebben – Snoop Dogg heeft zich kandidaat gesteld om een hond te adopteren TTT De hond in kwestie, een staffordshire bulterriër, werd kort voor Kerstmis gedumpt langs de weg in het Britse Trentham en kreeg van de vinders de naam Snoop mee. Dat nieuws bereikte de overkant van de oceaan, en het luisterende oor van de echte Snoop. Zijn reactie: ‘Er zal altijd plaats zijn voor een hond in Casa de Snoop’ TTT Snoop zou erg sociaal zijn volgens zijn naasten: ‘Hij houdt van knuffelen, zit graag dicht tegen mensen aan en durft het zelfs aan om tussen hun benen in te gaan zitten’ TTT En ook nog zijn huis openstellen voor een straathond: hulde, Snoop! TTT Festivalnieuws: twee Belgen op de affiche van het iconische Coachella-festival in Californië TTT Niet de band, wel dj’s en landgenoten Charlotte de Witte en Amelie Lens TTT Zal die editie niet meer meemaken: Pegi Young, van 1978 tot 2014 de levensgezellin van Neil Young en volbloed Californian. Pegi is op nieuwjaarsdag overleden na een potje touwtrekken met kanker dat al jaren aansleepte. Ze werd 66 TTT Ondertussen ten huize Z: Beyoncé en haar gemaal roepen de wereld op om zich tot het veganisme te bekeren TTT Dat doen ze in het voorwoord van ‘The Greenprint’, geschreven door hun vriend Marco Borges TTT ‘Gezondheid is de enige waarheid, en het is onze missie om die waarheid te delen met zoveel mogelijk mensen,’ aldus de Z’s. Een lovenswaardig initiatief, maar qua heldere uitleg is het al net als hun dieet: vis noch vlees TTT Ook het vermelden waard: Beyoncé wordt aangeklaagd door een blinde vrouw omdat haar website niet toegankelijk genoeg is voor slechtzienden TTT De advocaat: ‘Mijn cliënt droomt ervan om een Beyoncé-concert bij te wonen, maar toen ze zich daarvoor naar de website begaf, kwam ze meerdere barrières tegen die haar dat verhinderden.’ En dan was ze nog niet eens naar het concert vertrokken TTT Hopen dat die fan nooit het plan opvat om de TTT-pagina te lezen TTT Nu al met voorsprong de domste petitie van het jaar: een groepje nozems heeft online een oproep gelanceerd om Stevie Nicks zover te krijgen dat ze een zaterdag gaat bijklussen in de McDonald’s-vestiging van het Engelse Fleetwood TTT In de Fleetwood Mac, dus TTT Een woordvoerder van McDonald’s: ‘We hebben rumours opgevangen dat Stevie Nicks onze Fleetwood Mac zou bezoeken. Mocht ze in de buurt zijn, dan zouden we vereerd zijn om haar sweet little fries te mogen aanbieden before she goes her own way’ TTT Waarna de maatpakken van de communicatiedienst van McDonald’s uitbarstten in een rondje highfiven, naar de beste cognac grepen en hun sigaren aanstaken met briefjes van 100 TTT Niet zo bij de maatpakken achter modemerk Marc Jacobs: zij hebben de toorn opgewekt van de nog levende leden van Nirvana, en wellicht ook van de dode TTT Voor hun nieuwste modelijn, volgens hen een eerbetoon aan de grunge, hadden ze het iconische lachebek-logo van de band geleend. Zonder het vriendelijk te vragen, helaas TTT Nu is de grunge eren met een modelijn op zich al een bespottelijk idee: daarvoor telt de collectie bijlange niet genoeg stukken in flanel