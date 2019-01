PREMIÈRE The Germans zijn terug met nieuwe single 'William': 'Psychedelisch, experimenteel en sexy'

Hoera, The Germans zijn terug, en ze swingen schrikwekkender dan ooit! 'William' is een heerlijke eerste voorbode van vijfde plaat 'Sexuality', die zal verschijnen op 1 maart. Wij mogen u als eerste de hypnotiserende song ter ore brengen. En oh ja, we hadden ook een gesprek met percussionist Lennert Jacobs .

HUMO Ik ga eerlijk zijn: William is een fantastisch nummer.

Lennert Jacobs «Bedankt!»

HUMO Jullie vorige plaat 'Are Animals Different' (2015) was één lange lap muziek van 40 minuten. Hoe was het om weer een single van 'slechts' 5 minuten te releasen?

Jacobs «We zijn niet zo'n snelle schrijvers, dus het ging best moeizaam. 'William' is uiteindelijk ontstaan uit een jam. We wilden niet opnieuw één lang nummer. 'Are Animals Different' heeft goed gewerkt, maar is niet voor herhaling vatbaar.»

HUMO Wie is William?

Jacobs «William Onyeabor (Nigeriaanse funkmuzikant, red.)! Aanvankelijk had het nummer een Onyeabor-vibe, maar ondertussen is het getransformeerd naar iets anders. Het is alleszins wel het meest rechttoe rechtane nummer van de plaat.»

HUMO Toegankelijk zou ik het nochtans niet noemen.

Jacobs (lacht) «Dat is relatief! De rest van het album is experimenteler. Deze gaat nog relatief goed rechtdoor, er zit een goeie groove in.»

HUMO Op 1 maart verschijnt jullie vijfde album 'Sexuality'.

Jacobs «Klopt. Er staan negen nummers op, en die klinken wat mij betreft vrij coherent in hun verscheidenheid.»

HUMO In 2004 deden jullie mee aan Humo's Rock Rally, 15 jaar later wordt 'Sexuality' jullie vijfde album. Misschien zijn jullie inderdaad wel trage schrijvers.

Jacobs «Ook dat is relatief. Elk jaar een plaat uitbrengen is niet evident. Een jaar is snel voorbij. We hebben ook niet één specifieke songschrijver die zich daar fulltime op toelegt. Er zijn natuurlijk ook nog nevenprojecten: ik speel bij MDCIII en Public Psyche, Boris (Zeebroek, red.) speelt bij WWWater en Charlotte Adigéry en maakt onder Bolis Pupul ook eigen muziek. En dan is er nog Hong Kong Dong, de band met zijn zus waar ook ik ooit bij speelde.

»Bovendien hechten we belang aan het vinden van een eigen sound. Volgens mij zitten we vandaag dichter tegen wat we écht willen doen dan in de beginperiode.»

Sexy

HUMO Jullie stijl is niet gemakkelijk te definiëren. Hoe zou jij het omschrijven?

Jacobs «Dat is inderdaad niet simpel. Het is sowieso psychedelisch en experimenteel, maar toch... sexy!»

HUMO Een hit scoren gaan jullie niet meteen doen.

Jacobs «Daar zijn we niet meteen mee bezig. Moest het kunnen: graag, natuurlijk. Maar we zijn er niet rouwig om als het niet gebeurt. We proberen net iets te doen wat nog niet te veel gedaan is.»

HUMO Niet evident, anno 2018.

Jacobs «We hoeven niet het warm water uit te vinden, maar proberen toch onze eigen plaats te vinden in het muzieklandschap.»

HUMO Ook live zijn jullie een aparte ervaring.

Jacobs «Dat kan ik bevestigen (lacht). Een spannende liveset is belangrijk voor ons. Er moet iets te beleven zijn. Ik denk dat we in de eerste plaats een liveband zijn. Onze nieuwe plaat is dan ook live en ruw opgenomen. We zijn heel tevreden over het werk van Micha Volders (producer, red.).»

HUMO Wat mogen we verder verwachten van 'Sexuality'?

Jacobs «Ik vind het onze beste plaat die we al gemaakt hebben. Er komt trouwens heel sexy artwork en merchandise aan!»

