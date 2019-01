TTT-berichten: Het verjaardagsfeestje van Marilyn Manson - De bruiloft van Wayne Coyne - De awardshow zonder Radiohead

Driewerf hoera en een kaartje van Satan: Marilyn Manson is deze maand een halve eeuw oud TTT The Grandfather of Fuck vierde zijn verjaardag in een afgehuurde nachtclub in Los Angeles in de aanwezigheid van vrienden als Courtney Love, Jonathan Davis van Korn, Karen O van de Yeah Yeah Yeahs en ene Abraham. Op de kaart: allerhande dure cocktails TTT Maar wel met honger naar huis: het aantal opgediende geitenkoppen en levend gebraden maagden bleef vér onder de verwachtingen TTT Wordt dit jaar toevallig ook 50: het originele Woodstock-festival. Reden genoeg om het dunnetjes over te doen, en dus wordt er as we speak een jubileumeditie op poten gezet door de nog levende organisatoren TTT Namen voor de affiche zijn nog niet bekend, maar er is wel al meegedeeld dat het festival niet op de originele site in Bethel, New York zal plaatsvinden. Daar is de bodem nog altijd verontreinigd door lsd TTT Felicitaties ook aan Wayne Coyne van The Flaming Lips, die vorige week met zijn grote liefde Katy Weaver is getrouwd zoals we van hem gewend zijn: in zo’n grote plastic bal waarmee hij tijdens concerten over zijn publiek rolt TTT Wayne en Katy hielden het bij een burgerlijk huwelijk: zoals bekend is het moeilijk een priester te vinden die akkoord gaat met het gebruik van doorzichtig plastic in relaties TTT Drukke tijden voor de advocaat van R. Kelly: zijn cliënt loopt behoorlijk in de kijker als het onderwerp van ‘Surviving R. Kelly’, een documentaire die in drie delen ingaat op de bootlading beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres TTT Als reactie zou R. Kelly nu zijn advocaat, R. Aadsman, opdracht gegeven hebben om met scherp te schieten op iedereen die van ver of dichtbij met de documentaire te maken heeft TTT Daarin wordt beweerd dat Kelly niet vies is van seks met minderjarigen, en dat toestemming voor hem iets is zoals een kam: overbodig TTT Eén bron: ‘Hij is van plan om iederéén aan te klagen.’ Mooi om te zien hoe R. bij zijn rechtszaken, net als in zijn seksleven, niemand discrimineert TTT Lady Gaga, die in 2013 een duet heeft opgenomen met Zijne Handtastelijkheid, heeft zich nu verontschuldigd voor die samenwerking: ‘Ik schaam me voor mijn jeugdige vergissing van toen.’ Niet veel later ging de band Phoenix door hetzelfde stof TTT Gaga liet ook weten dat ze het duet, ‘Do What U Want’, van alle streamingdiensten wil laten verwijderen. R. Kelly die meewerkt aan een nummer dat ‘Do What U Want’ heet: soms wordt onze job voor ons gedaan TTT Beroering in Nashville, Tennessee, waar Kid Rock het plaatselijke stadsbestuur tegen zich in het harnas heeft gejaagd TTT Het lange, vettige haar in de boter: de bar die Kid Rock dra zal openen. Op het uithangbord is een gitaar te zien, én een kont TTT Hélemaal Kid Rock: gitaarmuziek die iets te veel naar anus ruikt om genietbaar te zijn TTT Dua Lipa krijgt haar eigen wassen beeltenis in het Londense Madame Tussauds, zegt de zangeres op Instagram TTT Hoeveel substantie van Bart Kaëll er omgesmolten zal worden om Dua Lipa te boetseren, is nog niet bekend, maar het zou om ‘een aanzienlijke hoeveelheid’ gaan TTT Het was even geleden, maar Dave Grohl is nog eens van een podium gekukeld TTT Dat deed hij tijdens het eerste concert van het jaar van zijn Foo Fighters in Las Vegas. Tijdens een gitaarsolo klom Dave van het podium om een teug te nemen van een pint van een fan, maar op de terugweg duikelde Dave achterover TTT Schade: één gekneusd ego, beide benen bleven intact TTT Radiohead wordt in maart opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame, maar Thom Yorke zal er niet bij zijn: hij heeft laten weten dat ceremonies niets voor hem zijn TTT ‘Zonder iemand voor het hoofd te willen stoten: we begrijpen het gewoon niet. Wij zijn Britten, en omdat alle awardshows in Groot-Brittannië behoorlijk kut zijn, is het ook niet onze gewoonte om ze bij te wonen’ TTT De organisatoren van de Vlaamse Televisie Sterren halen opgelucht adem: ze dachten al dat het aan hen lag