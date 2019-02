TOUTPARTOUT sessions: Whispering Sons brengt adembenemende versie van 'Waste' in De Centrale

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag grijpt Humo's Rock Rally-winnaar Whispering Sons naar de keel met 'Waste'.

Afgelopen jaar bewees Whispering Sons met debuutplaat 'Image' nog eens waarom het in 2016 met de gouden plak ging lopen op Humo's Rock Rally. Hun postpunk klinkt tijdloos en met Fenne Kuppens heeft de band een frontvrouw uit de duizenden in haar rangen. Knappe single 'Alone' prijkt al weken bovenaan Studio Brussels 'De Afrekening', maar persoonlijk vinden we deze 'Waste' nog veel sterker. Die opbouw, die emotie, die intensiteit!

Deze week vormt De Centrale in Gent het decor. In de jaren 80 werden de oude generatoren van de voormalige elektriciteitscentrale koud gezet. Vandaag is het een bloeiend intercultureel muziekcentrum waar plaats is voor (podium)kunsten - met veel aandacht voor de kracht van diversiteit.

Op 18 januari speelt Whispering Sons twee keer op Eurosonic, het grootste showcasefestival van Europa. Eén keer op het officiële programma, één keer op de '25 jaar Toutpartout'-showcase. Meer data vind je hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.