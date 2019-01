TTT-berichten: Rihanna lapt eigen vader proces aan het been - 'Africa' van Toto in de woestijn - Blink-182 ft. The Chainsmokers

'Africa' van Toto staat voor eeuwig op repeat in de Namibische woestijn. Daar heeft tenminste niemand er last van'

Ja, die jeugd van tegenwoordig: Rihanna heeft haar eigen vader een proces aan het been gelapt omdat die – echt waar – volgens haar probeert winst te slaan uit haar familienaam TTT Dat hij ’m éérst had, doet er blijkbaar niet toe TTT Riri gebruikt ‘Fenty’, haar achternaam, namelijk als merk voor haar cosmeticalijn. Dat pa helaas exact hetzelfde idee had voor zijn talentenbureau Fenty Entertainment, vindt ze nu niet kunnen TTT Volkomen ongerelateerd nieuws: pa Rihanna zou op zoek zijn naar een arts die bereid is om nog een abortus uit te voeren na de 380ste maand TTT Een mop die gerust in 2018 had mogen blijven: de nieuwbakken populariteit van ‘Africa’ van Toto TTT Helaas, dat was buiten de Namibische kunstenaar Max Siedentopf gerekend. Die heeft het nummer namelijk gebruikt in een nieuwe kunstinstallatie: voortaan spelen in de Namibische woestijn een zevental witte zuilen ‘Africa’ af tot in de eeuwigheid TTT Schrale troost: daar in de woestijn heeft er tenminste niemand last van. Wat niet gezegd kan worden van hipsters op de trein die ‘Africa’ al maanden ironisch door de luidspreker van hun gebarsten iPhone jagen TTT Vorige week nog met z’n snufferd tegen de grond, deze week gewoon met de neus op de feiten: Dave Grohl is voortaan een vijftiger TTT Reden genoeg voor YouTube om eens wat views te tellen en zo te weten te komen welke van Daves bands nu eigenlijk de succesvolste is TTT Daarbij wordt er wel érg vlot van uitgegaan dat succes gelijkstaat aan YouTube-clicks, maar goed TTT Wat het antwoord betreft: aangezien Dave Grohl ooit de drummer van Nirvana was, bleek het resultaat van de telling al even verrassend als het antwoord op de vraag ‘Wie zou er winnen in een gevecht tussen een kuiken en een keukenblender?’ TTT De Red Hot Chili Peppers zullen in maart optreden in de schaduw van de wereldberoemde piramides van Gizeh TTT Lijkt een rare combinatie, tot je erbij stilstaat dat ze veel gemeen hebben: zo zijn de bandleden samen intussen ongeveer even oud als de piramides, en is het van allebei onduidelijk hoe ze kunnen blijven bestaan in deze moderne tijden TTT R. Kelly kan het nu wel helemaal schudden: zelfs Céline Dion heeft al laten weten dat ze haar duet met Kelly van alle streamingdiensten laat verwijderen TTT ‘I’m Your Angel’ dateert uit 1998, stond op Dions kerstplaat ‘These Are Special Times’, en was – laten we eerlijk zijn – lang voor de aantijgingen tegen R. Kelly opdoken al een bomaanslag op de goede smaak TTT Hier wordt dan weer vurig gehoopt dat ‘(I Wanna) Piss on You’, de parodie op R. Kelly door Dave Chappelle, als enige níét van Youtube verwijderd wordt TTT ‘Only thing that makes my life complete / Is when I turn your face into a toilet seat’ TTT Vorige week horen binnensijpelen – drup, drup, drup – dat er een nieuwe naam bekendgemaakt zou worden voor Werchter: Bastille. We hoefden niet eens op de website van Werchter te kijken om te weten dat het waar was TTT Zodra iemand een tuinfeest organiseert waar meer dan twintig mensen opdagen, materialiseert Bastille namelijk vanzelf om een concert te spelen dat identiek is aan het concert dat ze vorig jaar ook al gaven. En het jaar daarvoor TTT Wreed is dat: nog maar net zal in september het academiejaar weer begonnen zijn of Alice Cooper komt u uitlachen door nog eens van ‘School’s Out’ te kelen in Vorst Nationaal. Noteer: de 21ste TTT Tickets zoals elke keer te verkrijgen bij uw plaatselijke oogschaduwdealer TTT Dringend te bookmarken, en wel nú: ‘The Red Hand Files’, een blog waarop Nick Cave uitvoerige, minutieus gepende antwoorden levert op vragen van fans. Zijn laatste bericht: een lijstje hiding songs, tien van Nicks favoriete nummers TTT Daarin aanwezig: Leonard Cohen, Nina Simone, Bob Dylan en Neil Young. Niet aanwezig, maar niet zijn schuld: Coco Jr. TTT En nu willen we geen paniek zaaien, maar het bericht bereikt ons net dat Blink-182 een nummer zou hebben opgenomen met The Chainsmokers. Te laat om nog een schuilkelder te bestellen, begin gewoon te graven met de blote handen en we zien wel TTT Het laatste woord schenken we aan Dave Chappelle: ‘Haters wanna hate / Lovers wanna love / I don’t even want / None of the above / I want to piss on you’