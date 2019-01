Freaky Age houdt het na 15 jaar voor bekeken: 'Dit ga ik voor de rest van mijn leven koesteren'

Triest nieuws: Freaky Age stopt er na 15 jaar mee. Dat bevestigde de band aan Humo. Moest het u enige troost bieden: in september kan u in de AB nog een laatste keer meekwelen met ‘Where Do We Go Now’, terwijl u een traantje wegpinkt en slurpt van een fris pintje alsof het weer de zomer van 2008 is.

De indieband uit Ternat was de jongste Humo’s Rock Rally-finalist ooit – de vier jongens telden slechts 14 lentes – en maakte elf jaar geleden furore met lichtvoetige maar immer melancholische gitaaranthems als ‘John What’s The Use’ en ‘Time is Over’. Tienernostalgie ten top, die u komende zomer een laatste keer kan herbeleven. Humo blikt alvast even terug – en vooruit – met frontman Lenny Crabbe.

HUMO Stoppen?!

Lenny CRABBE «Het is een gezamenlijke beslissing waar lang over is nagedacht. In september is ons eerste optreden exact vijftien jaar geleden. In zo'n lange tijd veranderen mensen. Daarmee wil ik niet zeggen dat we op muzikaal vlak plots lijnrecht tegenover elkaar staan, integendeel, maar we hebben allemaal zin gekregen in nieuwe creatieve projecten.»

HUMO Dat klinkt niet als een reden om er definitief een punt achter te zetten.

CRABBE «Toch is dat de bedoeling. Maar niet zonder mooi einde, natuurlijk. We hebben in al die jaren een fantastische fanbase opgebouwd, en daar willen we in stijl afscheid van nemen. Die mensen hebben jarenlang onze platen gekocht, we zijn hen enorm dankbaar.

»In september spelen we als apotheose een laatste show in de AB Box. Daar willen we iets spectaculairs van maken, inclusief special guests. We zullen ook nog onuitgebrachte muziek loslaten.»

Rock Rally

HUMO Jullie waren slechts 14 jaar oud toen jullie in de finale van Humo's Rock Rally stonden. Véértíén.

CRABBE «Op het moment dat zoiets je overkomt, heb je niet door hoe ongewoon dat is. Pas nu, jaren later, beseffen we hoe fucking crazy het was. Alles ging zó snel.»

HUMO Freaky Age werd zelfs vergeleken met The Strokes. Er werd serieus wat druk gelegd op zulke jonge gasten.

CRABBE «Dat was een erg mooi compliment, maar het is nooit onze bedoeling geweest om The Strokes - of eender welke band - te imiteren. Invloeden zijn er altijd, en ik heb nu eenmaal veel naar The Strokes geluisterd. Het is nog steeds één van mijn favoriete bands.»

HUMO Jullie laatste plaat 'Inner Stranger' (2017) was niet meteen een succes. Was dat demotiverend?

CRABBE «De singles hebben inderdaad minder airplay gekregen dan die van onze oudere platen. Maar we hebben desondanks een geweldige zomer gehad met heel coole optredens. Demotiverend vond ik het niet meteen. Het is natuurlijk altijd leuk als je muziek gedraaid wordt, maar dat vormde nooit een hoofddoel wanneer we muziek maakten. Ik snap het dat je die vraag stelt, maar het deed me echt niet veel. Dat is misschien raar, hè? (lacht)»

HUMO De nummers die het publiek zich vooral gaat herinneren, komen voornamelijk van jullie eerste plaat. Singles als 'John What's the Use' en 'Where Do We Go Now?' waren indierockanthems om 'u' tegen te zeggen.

CRABBE «Sowieso. In die periode kregen we veel aandacht, misschien wel omdat we zo jong waren. Mensen vertellen ons soms dat ze opgegroeid zijn met onze muziek, dat onze nummers - vooral die van onze eerste plaat - gelinkt zijn aan een belangrijke periode in hun leven. Aan hun eerste lief, bijvoorbeeld.»

HUMO Dat is bij mij eerlijk gezegd exact het geval. Ik was 13 ten tijde van jullie eerste plaat, en wanneer ik die oude songs hoor word ik overvallen door een bijzonder nostalgisch gevoel.

CRABBE «Je hebt geen idee hoeveel plezier het doet om dat te horen.»

Soloplaat

HUMO Je had het over nieuwe projecten. Waar ga jij je op richten?

CRABBE «Ik broed al een tijdje op een soloalbum. De voorbije jaren heb ik bepaalde songs bewust opzijgehouden omdat ze niet volledig pasten in de context van Freaky Age. Het wordt nog persoonlijker, en meer akoestisch.»

HUMO Onder je eigen naam?

CRABBE «Daar ben ik nog niet uit. Ik heb een paar projectnamen in gedachten, maar het kan even goed onder mijn eigen naam gebeuren.»

HUMO Het is dus de bedoeling om van de muziek te blijven leven?

CRABBE «Ja. Doordat we zo vroeg in het muziekgebeuren terechtkwamen, heb ik trouwens nooit mijn school afgemaakt. In plaats daarvan ben ik een tijdje in Engeland gaan wonen.»

HUMO Heb je daar geen spijt van?

CRABBE «Nee! Wat ik de afgelopen 15 jaar met die drie gasten heb meegemaakt, ga ik voor de rest van mijn leven koesteren. Ze zijn ondertussen als broers voor mij. 90 procent van alle mooie verhalen die ik kan vertellen, kunnen zij ook vertellen.»

Freaky Age speelt een afscheidsshow in de AB Box op 20 september 2019. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 25 januari om 10.00u.