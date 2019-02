TOUTPARTOUT sessions: Hilary Woods ontroert met 'Daughter' in De Bijloke

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag brengt Hilary Woods het ingetogen 'Daughter' in De Bijloke.

De muziek van de Ierse Hilary Woods baadt in atmosferische soundscapes en dromerige vocalen. Het is dan ook geen toeval dat ze vorig jaar te gast was op de Duyster.-live avond tijdens Leffingeleuren. In het Gentse muziekcentrum De Bijloke brengt ze het nummer ‘Daughter’.

De Bijloke is een prachtig bewaard historisch pand, gelegen aan de rand van de Gentse binnenstad. Het is een plek met een lange geschiedenis; meer dan 750 jaar was het een centrum voor ziekenzorg. Het Kraakhuis, waar deze sessie werd opgenomen, werd in het begin van de 16de eeuw gebouwd als kleine ziekenzaal. Een grondige renovatie maakte er een architecturale parel van en betekende de start van het Muziekcentrum Bijloke.

Vorig weekend overtuigde Woods nog op het showcasefestival Eurosonic in Groningen. In februari toert ze door Europa in het voorprogramma van Low. Wie tickets heeft voor het concert in De Kreun op 2 februari komt maar beter op tijd. Check alle shows hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.