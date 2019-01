TTT-berichten: De xylofoonsolo op Céline Dions ribben - Het verweer van Chris brown - De vleermuis van Ozzy

'Céline Dion zal tijdens 'My Heart Will Go On' een xylofoonsolo op haar ribben ten gehore brengen'

Het nieuws over de comeback is verteerd, dus kunnen we er maar beter mee lachen: de Spice Girls TTT In casu: de nieuwe lijn van T-shirts die de meiden hebben uitgebracht voor het goede doel. Die worden volgens de Britse krant The Guardian, alle goede bedoelingen ten spijt, in Bangladesh gemaakt TTT Daar moet Rudy De Leeuw nog uitgevonden worden en hebben werknemers ongeveer evenveel rechten als een korrel coke in de toiletten van de Cherry Moon medio jaren 90 TTT Poco beschamend, vooral omdat de Spice Girls er in de jaren 90 al van werden beschuldigd ondervoede kindslaven in dienst te hebben. Net om die kritiek te vermijden hebben ze bij deze comeback Posh Spice maar thuisgelaten TTT Céline Dion, die onlangs R. Kelly nog afviel, neemt dat afvallen toch iets te letterlijk. Bij haar bezoek aan de Parijse modeweek bleek de zangeres haar discografie achternagegaan te zijn en telt ze geen grammetje vet meer TTT Uitkijken naar haar volgende tournee, wanneer Céline tijdens ‘My Heart Will Go On’ een xylofoonsolo op haar ribben ten gehore zal brengen TTT Hangt de vuile was buiten: Hans-Jürgen Topf, al dertig jaar verantwoordelijk voor de droogkuis van de sterren TTT Topf, die een levensdoel heeft gevonden in het wassen van kleren van tourende muzikanten, heeft in The New York Times onthuld welke band de hardnekkigste remsporen in de rock-’n-roll smeert TTT Met lengten voorsprong op één: metalcabaret Slipknot. Topf: ‘Hun overalls hingen niet alleen vol bier, room en vals bloed, voor ik ze in handen kreeg hadden ze die eerst drie dagen in een vuilniszak laten liggen’ TTT Bier, room en vals bloed: bij studentenclub Reuzegom was dat tot voor kort synoniem voor ‘donderdag’ TTT Opvallende evolutie: dertig jaar geleden vond Topf nog kilo’s drugs in de zakken van zijn klanten, vandaag treft hij vooral zakjes groene thee aan in plaats van zakjes groene kruiden TTT Hopelijk heeft hij na die vondst Céline Dion haar lunch terugbezorgd TTT Niet dat het nodig was, maar een gegeven paard tast je nu eenmaal niet in de endeldarm: de Pixies zitten weer in de studio en brengen binnenkort een plaat uit TTT Toevallig: ook de wasserij van Black Francis breekt zich al decennia het hoofd hoe ze in godsnaam die slagroomvlekken uit zijn broek moeten krijgen TTT Popster Cardi B maakt sinds vorige week muziek met de goedkeuring van de Church of Satan TTT Toen Cardi vorige week, mogelijk bevangen door het nieuws van het overlijden van Etienne Vermeersch, de filosofische bespiegeling ‘Dick is the devil’ tweette, werd ze geretweet door de officiële account van Satans vriendenclubje, die daar ‘Klopt’ aan toevoegden TTT Gevraagd naar een woordje uitleg verklaarde de kerk: ‘Satanisme is een geloof dat de vleselijke geneugten viert, en dus vereren we dicks, pussies, boobs and asses’ TTT Een beetje zoals de gewone kerk dus, maar dan voor 12+ TTT Ook fan van dicks, pussies, boobs and asses: Chris Brown, die voor zijn enthousiasme werd gearresteerd in Parijs TTT Een 24-jarige vrouw beschuldigt Brown ervan dat hij haar heeft aangerand in een hotelkamer. De twee hadden elkaar eerder die avond ontmoet in een nachtclub. Brown verweerde zich op Instagram met een waterdicht betoog: ‘THIS BITCH LYIN’’ TTT Het is onduidelijk of Sven Mary dan wel Hans Rieder dat verweer heeft ingefluisterd TTT Het is 37 jaar geleden dat Ozzy Osbourne tijdens een concert een vleermuis de kop afbeet: een heuglijke en nog even walgelijke verjaardag, die Ozzy viert door een pluchen vleermuis op de markt te brengen TTT En jawel: het hoofd van de vleermuis is afneembaar. Zeg wat u wilt over Ozzy: zijn vastberadenheid om elke nieuwe generatie haar eigen trauma te bezorgen is bewonderenswaardig TTT Green Day heeft de garage leeggehaald en een bootlading oude instrumenten te koop gezet op Reverb.com TTT Tip: vooral de staat van de gitaren is ondanks de leeftijd nog opmerkelijk goed. Bij sommige instrumenten lijkt het zelfs alsof er nooit meer dan drie akkoorden op gespeeld zijn