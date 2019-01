Vier jaar na 'Heads of Woe' komen Geppetto & The Whales met een nieuw album, 'Passages', dat ze live brengen in [CHEZ PIAS] in Brussel op donderdag 31 januari.

Tickets voor het concert van de oud-Rock Rally-finalist waren enkel te winnen, maar via Humo.be bieden we ook een livestream aan waarmee je het concert rechtstreeks en gratis kunt volgen.

Komende donderdag om 20u15 op humo.be/live

Lees ook ons interview met de band over hun nieuwe album: 'We hebben veel goede nummers in de prullenmand gegooid omdat we er te váák over hadden gepiekerd. Nadenken is echt een probleem voor ons.'