TTT-berichten: De tatoeage van Ariana - De neusvleugels van Michael Jackson - Bloc Party een nostalgieband?

‘Leaving Neverland’, de documentaire over Michael Jacksons neigingen om kleine jongetjes in de broek te tasten, en waarover u elders in dit blad alles kunt lezen, drukt wereldwijd neuzen op feiten. Het bracht de erven Jackson ertoe een persbericht de wereld in te sturen: ‘Dit is de zoveelste zielige poging om de nagedachtenis aan Michael uit te buiten’ TTT Als er iets is waar de familie Jackson de pest aan heeft, dan is het wel aan mensen die in hun plaats de nagedachtenis aan Michael Jackson uitbuiten TTT Denk er vooral het uwe over, en wel vanaf maart: dan zal ‘Leaving Neverland’ op Canvas te zien zijn TTT Overigens is het schrijnend dat er dezer dagen zoveel discussie is over het al dan niet ondergronds opslaan van radioactief afval, terwijl de kunststoffelijke resten van Wacko Jacko wel voor de eeuwigheid de grond in mochten TTT Genoeg gelachen met de doden, er zijn nog genoeg zuurstofverbruikers die vorige week armworstelden om uw hoon TTT Zo heeft een Londenaar een officiële vermaning van de politie gekregen omdat hij iets te vaak aan de deurbel van Kylie Minogue hing TTT Op de koop toe heeft Kylie ermee gedreigd niet meer naar zijn festival te zullen komen als Herman haar niet met rust laat TTT We mogen ook niet vergeten wijzen en lachen richting Ariana Grande, wier nieuwste tatoeage ‘7 Rings’ had moeten luiden in het Chinees, de titel van haar nieuwste single, maar die in het Japans blijkbaar klinkt als ‘kleine barbecue’ TTT Zoals een trap in het kruis krijgen met pantoffels: kon beter, maar kon ook zoveel erger TTT Meer taalacrobatie in ‘Rainy Days’ van Boogie, waarop Eminem in een felgesmaakt gastoptreden de volgende, nu al onsterfelijke woorden aan elkaar haspelde: ‘Like a shepherd having sex with his sheep / Fuck what you heard’ TTT Even doordenken, ja TTT Ace Frehley, de originele gitarist van KISS, heeft Gene Simmons van repliek gediend nadat die vorige week had gemeld dat Frehley door zijn drugsverslaving niet mee mag met de op stapel staande afscheidstournee TTT Frehley liet optekenen dat hij al twaalf jaar nuchter is, en beschuldigt Simmons ervan vorig jaar zijn vrouw aangerand te hebben: ‘Ik besef nu eindelijk dat je gewoon een asshole en een seksverslaafde bent’ TTT Brian Johnson, de man die AC/DC jarenlang van een stem heeft voorzien, zou weer in de studio zitten met de band TTT Voor de laatste tournee van de groep werd Johnson, die met gehoorproblemen kampte, vervangen door Axl Rose. Axl won de opvolgingsstrijd toen met een neuslengte van zijn grootste concurrent: een schoolbord en een stel vingernagels TTT Blink-182 gaf bij monde van bassist Mark Hoppus te kennen dat hun dra te verschijnen plaat ‘vreemde, nieuwe richtingen zal uitgaan’. Een wel erg originele manier om het over de afprijsbakken van MediaMarkt te hebben, maar ze doen maar TTT Kele Okereke van het ooit mieterse Bloc Party sluit niet uit dat zijn band binnenkort een nostalgieact wordt TTT Na een reeks optredens waarop de groep, of wat er nog van rest, het debuut ‘Silent Alarm’ integraal heeft gespeeld, denkt Kele er nu luidop over na om hetzelfde te doen met de tweede plaat ‘A Weekend in the City’ TTT Het is nog niet zo heel lang geleden dat Kele dat soort nostalgietournees ‘cynisch en beschamend’ noemde. Maar dat was natuurlijk vóór zijn telefoontje met de boekhouder TTT The Beatles, of wat daar nog van rest, hebben een deal gesloten met ‘The Lord of the Rings’-regisseur Peter Jackson voor een documentaire over ‘Let It Be’, de laatste plaat die the Fab Four exact vijftig jaar geleden hebben ingeblikt TTT Voor de documentaire krijgt Jackson 55 uur aan nooit vertoond beeldmateriaal dat tijdens de opnames is geschoten. Véél dus, maar hopelijk voor hem is dat genoeg voor een documentaire in drie delen van elk drie uur, die daarna wordt gevolgd door een totaal overbodige driedelige prequel van negen uur TTT We eindigen graag met onze inzending voor Gedichtendag van dit jaar: ‘Bloemen verwelken / Scheepjes vergaan / De neusvleugels van Michael Jackson / blijven altijd bestaan’