Première: Almighty Mighty bundelt leden van o.a. dEUS en Wallace Vanborn, luister hier de eerste single 'Slow Burner'

Zaterdag kan je op het showcasefestival We Are Open in Trix omstreeks 23.00u enkele oude bekenden samen op het podium zien. Almighty Mighty bestaat uit Michélé De Feudis (Horses on Fire), Ian Clement (Wallace Vanborn), Alan Gevaert, Stéphane Misseghers (beiden dEUS), Stijn Vanmarsenille (Future Old People are Wizards) en Emily Vernaillen (azra), en speelt er zijn allereerste show. Humo mag u in première de eerste single ‘Slow Burner’ voorstellen, en sprak met Misseghers over het boeiende concept achter de groep.

Bekijk hier de videoclip van ‘Slow Burner’.

HUMO Dit zagen we niet meteen aankomen

Stéphane Misseghers «Dat is normaal. Michélé en ik zijn al een tijdje bezig met Almighty Mighty, maar we hebben het bewust een beetje stilgehouden. Hij had enkele erg mooie en complete songs geschreven die niet bij zijn band Horses On Fire pasten.

»We wilden die nummers samen vertalen naar een livesetting. Oorspronkelijk zou dat gebeuren met Reinhard Vanbergen (Das Pop, The Happy) en Charlotte Caluwaerts (Tundra), maar dat ging niet door. Voor de EP die er aan zit te komen, haalden we Ian, Alan, Stijn en Emily erbij. De bedoeling is om in de toekomst voor elke song een verschillende gastzanger(es) te zoeken.»

HUMO Op jullie eerste single 'Slowburner' zingt Michélé nog.

Misseghers «Klopt, op de EP neemt hij de helft van de songs voor z’n rekening. Ian de andere helft. Ik doe wijselijk enkel backing vocals (lacht). Als beginnende band is het niet evident om gastvocalisten te vinden, simpelweg omdat niemand ons kent. We leggen de lat ook hoog. Zo hebben we al gepolst bij Ghostpoet en Joan as a Police Woman.

»We moeten nog even met onze voeten op de grond blijven en hopen dat de EP aanslaat. Op termijn willen we een langspeler uitbrengen. Daarop zouden dan enkel gastzangers te horen zijn. Moest een goeie zanger(es) dit lezen, bel ons gerust!»

HUMO ‘Slow Burner’ heeft een rauwe sound, maar de percussie doet denken aan triphop. Bizarre combo, maar één die werkt.

Misseghers «Klopt. Ik ben zelf een ninetiesaanhanger, en bewonder bands als My Bloody Valentine en Swervedriver enorm. Er zijn meer schakeringen in de rock dan mensen denken. We willen absoluut interessanter klinken dan de doorsnee rockband. Tegelijkertijd halen we ook inspiratie bij de zompig voortkabbelende beats van Massive Attack. De juiste sfeer zetten is zó belangrijk.»

HUMO Toen ik eerder het woord ‘supergroep’ liet vallen, reageerde je afkeurend. Hoezo?

Misseghers «We zijn gewoon muzikanten die al een tijdje meedraaien, dat is daarom niet per se een supergroep. Dat woord wordt te gemakkelijk gebruikt. En het brengt serieus wat druk met zich mee (lacht).»

HUMO Gaat jullie achtergrond een voordeel zijn wat betreft airplay op de radio?

Misseghers «Ik weet het niet. Ik heb al zoveel dingen gedaan, en het is altijd een dubbeltje op zijn kant. Blijkbaar is Studio Brussel van plan om het roer om te gooien. Ik hoop dat ze eindelijk inzien dat de radiofiguren ondergeschikt zijn aan de muziek. Er is in België zoveel talent dat over het hoofd wordt gezien. Voor jonge artiesten is het meteen een streep door de rekening als ze niet gedraaid worden.»

Zaterdag is Almighty Mighty voor het eerst te zien op We Are Open in Trix. Vanavond is er reeds een try-out in Café St. Georges in Roeselare en op 20 juni volgt de EP-voorstelling in DOK Gent.