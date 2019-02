TOUTPARTOUT sessions: Aldo Struyfs nieuwe band Crayon Sun brengt het sfeervolle 'The Bender' in Campo Boma

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag presenteert Aldo Struyf zijn nieuwe project Crayon Sun in Campo Boma.

Aldo Struyf zit zelden stil. Naast zijn eigen band Creature With The Atom Brain was hij meer dan tien jaar op tournee met o.a. Queens Of The Stone Age, The Dead Weather, Alice In Chains, Jesus & The Mary Chain en The Mark Lanegan Band. Nu gaat alle energie naar zijn nieuwe band Crayon Sun. Samen met blueszanger Big Dave brengt hij een mix van psychedelische desertblues en voodoo gospel. In Campo Boma brengen ze een intrigerende versie van ‘The Bender’ uit debuutplaat ‘Crayon Sun’, die in november uitkwam op Waste My Records.

Je kan de band binnenkort een aantal keer live aan het werk zien. Volgende stop: We Are Open in Trix op zaterdag 9 februari, waar Toutpartout zijn 25e verjaardag viert met een speciaal parcours. Check alle tourdata hier.

Campo is een kunstencentrum uit Gent waar wordt gecreëerd, geëxposeerd en gespeeld. Er zijn 3 sites, waaronder Campo Boma. Deze huisvest 'Onbetaalbaar' en 'Collectief Textiel', een razend interessant makerscollectief dat streeft naar materialisme met emotie. Samengevat is het een ontmoetingspunt en denktank waar diverse disciplines elkaar kunnen versterken en beïnvloeden.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.