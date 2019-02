'Boitlyfe': 'We willen ook veertigers warm maken om te gaan feesten'

Na hun boitmerch breien de jongens dus opnieuw een groots vervolg aan hun boitverhaal. Omdat we absoluut geen idee hadden wat te verwachten van de radioshow, vroegen we het hen gewoon zelf. ‘Ook veertigers moeten chaud worden om te gaan feesten’.

HUMO Wat mogen we verwachten van Boitlyfe?



AVERAGE ROB «We focussen op goeie schijfkes waarvan je zin krijgt om te gaan feesten. En er zal ook wel goed gezeverd worden. We gaan regelmatig bellen met luisteraars, we willen dicht bij hen staan.»

OMDAT HET KAN «We willen gewoon iedereen warm krijgen voor het weekend.»

HUMO Een beetje zoals Gunther D?



AVERAGE ROB «Nee!»

OMDAT HET KAN «Het is niet onze bedoeling om comedy te brengen op de radio. We laten de mensen aan het woord. Er zal wel eens een raar persoon tussen zitten, maar we willen geen uitlachradio maken.

»We willen trouwens met zo weinig mogelijk script aan de slag gaan. We zien wel wat er gebeurt, het kan alle kanten op gaan.»

AVERAGE ROB «Op die manier blijft het authentiek en menselijk. Het mag niet te afgelikt zijn. Ja, er zal wel eens iets mislopen. Maar het moet niet perféct zijn. We willen de radiogame een beetje changen.»

OMDAT HET KAN «Awkwardness is sowieso grappig. Als Rob iets verkeerd doet, zal ik wel een kutopmerking maken (lacht).»

HUMO Is er een bepaald publiek waar jullie op mikken?

IN KOOR «Iedereen!»

AVERAGE ROB «Met onze Humo-video's hebben we misschien eerder een jong publiek bereikt, maar we nodigen veertigers - of ouder - ook uit om te luisteren. We willen dat ook zij chaud worden om te feesten of op café te gaan met hun maten. We zijn zeker geen jeugdshow.»

OMDAT HET KAN «Of mensen nu naar een chirofuif of naar een vat van een vijftigjarige gaan; we willen alles horen! We excuseren ons nu al als er iemand met zijn kinderen aan het eten is en we moppen maken over dildo's.»

HUMO Rob, je hebt met je Photoshops en video's altijd visueel gewerkt. Radio is het tegenovergestelde.

AVERAGE ROB «Ik ben altijd geneigd om dingen te doen die mensen niet verwachten. Ik wil tonen dat ik ook radio kan maken. Door mijn tweetalige opvoeding is mijn Nederlands misschien niet perfect, maar van die striktheid willen we af. Vroeger moest je een perfecte stem hebben, correct Nederlands praten, een rollende 'r' hebben,... Volgens mij is radio aan het veranderen. Het hoeft niet meer zo perfect te zijn.»

OMDAT HET KAN «Je kan dan wel mooi praten, maar als je niets te zeggen hebt, heeft niemand er iets aan.»

HUMO In de herfstvakantie vervingen jullie een weekje Gunther D. Ze waren bij StuBru dus tevreden?

OMDAT HET KAN «Jan Van Biesen was gewoon zo'n grote fan dat hij ons een show heeft gegeven.»

AVERAGE ROB (lacht) «De rest mocht geen mening meer vormen! Hij apprecieert ook dat we niet perfect zijn en ons eigen ding doen. We krijgen carte blanche van hem.»

OMDAT HET KAN «Jan is de coolste veertigjarige die we ooit ontmoet hebben.»

AVERAGE ROB «Ja man! 't Is echt een cool dad .»

HUMO In een interview zei dEUS-drummer Stéphane Misseghers 'Ik hoop dat Studio Brussel eindelijk inziet dat de presentatoren ondergeschikt zijn aan de muziek'. Is Boitlyfe niet ongeveer het omgekeerde?

AVERAGE ROB «Ik snap wat hij bedoelt, ja. Ik denk dat StuBru zag dat wij een hele beweging op gang hebben gebracht: we lanceerden het woord 'boitten', en onze 'boitmerch' vliegt de deur uit. Via ons kan StuBru een jong publiek bereiken.»

OMDAT HET KAN «Ik denk dat hij bedoelt dat presentatoren te veel plaatjes aan elkaar lullen. StuBru wilt het nu anders aanpakken. Neem bijvoorbeeld Thibault Christiaensen (Equal Idiots) die een eigen programma krijgt: die jongen stráált muziek uit. Of Black Mamba, die alles kent van hiphop. Er wordt nu ingezet op meer inhoud.»

AVERAGE ROB «StuBru wilt innoveren: naast radio wordt er nu ook ingezet op video en podcasts.»

HUMO Gaan julie ook Humo-hits als 'Kusje aan je mama' spelen?

AVERAGE ROB «Ik denk het wel hè, Omdat Het Kan?»

OMDAT HET KAN «Ik weet het niet, de playlist moet nog gemaakt worden.»

HUMO Nu nog?!

IN KOOR «We hebben nog tijd!»

Vanaf vanavond is 'Boitlyfe' elke zaterdag te horen om 18.00u op Studio Brussel.