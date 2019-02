TTT-berichten: Michael en zijn aap - De horrorfilm van Wu-Tang Clan - Wake Me Up Before You Goat-Goat

'Aldi brengt in Groot-Brittannië kazen uit die geïnspireerd zijn op hits uit de jaren 80. Onze favoriet: 'Wake Me Up Before You Goat-Goat''

Het moet alweer geleden zijn van toen hij nog in leven was, maar deze week kunnen we het nog eens zeggen: het gaat van kwaad naar erger met Michael Jackson TTT Na de aantijgingen van kindermisbruik tegen Jackson in ‘Leaving Neverland’ wordt nu ook de verhouding tussen de half gehandschoende en zijn beroemde aap Bubbles tegen het licht gehouden TTT Wereldvermaard antropologe en apenfluisteraar Jane Goodall beweert dat Bubbles tijdens zijn tijd bij Jackson meermaals geslagen en geschopt werd, en Jack Gordon, ex-man van La Toya Jackson, zou bovendien zelf hebben gezien hoe Jackson het Engelse gezegde ‘To spank the monkey’ iets te letterlijk opvatte en Bubbles in het gezicht en de buik sloeg TTT Het zal die primaat leren om ‘Vanavond niet, Michael, ik heb hoofdpijn’ uit te beelden in gebarentaal TTT Nu we toch in de hoek zitten waar de klappen vallen: waar was u toen James Brown stierf? En kan iemand dat bevestigen? TTT Misschien geen kwaad idee om uw alibi nog eens te af te stoffen, want een dikke twaalf jaar nadat Brown zijn lijfspreuk ‘I feel good’ alle geweld aandeed door stommelings te sterven aan een longontsteking, steken er geruchten de kop op dat The Godfather of Soul – tevens The Grandfather of Crack en De Zatte Nonkel van het Huiselijke Geweld – vermoord zou zijn TTT De man die de kat de bel aanbond, is ene Marvin Crawford, de dokter die op kerstdag 2006 de eer had Brown dood te verklaren, en daarbij blijkbaar één sceptische wenkbrauw optrok. Crawford tegen CNN: ‘Brown ging te snel achteruit voor iemand met een longontsteking, ik heb er altijd rekening mee gehouden dat iemand ingegrepen had’ TTT Waarop Crawford nonchalant liet vallen dat Browns dochter Yamma duidelijk geen voorstander was van een autopsie TTT Wij onthouden: zelfs een sex machine laat het afweten als je de stekker uittrekt TTT Billy Corgan loopt dan weer op wolken: 27 jaar nadat zijn favoriete gitaar gestolen werd na een concert van Smashing Pumpkins in Detroit, is zijn Fender Stratocaster weer terecht TTT De gitaar, waarmee Pumpkins-debuut ‘Gish’ opgenomen werd, stond al jaren in een hoek te verstoffen in de kelder van Beth James, een moeder van drie kinderen die het instrument twaalf jaar geleden voor een prikje kocht op een rommelmarkt in Detroit en de Strat nu samen met wat andere rommel probeerde te slijten om met het geld een jacuzzi te kopen TTT Beth verklaarde al die jaren geen idee te hebben gehad wie de oorspronkelijke eigenaar was van de gitaar, laat staan dat ze grote fan was van Smashing Pumpkins: ‘Ik heb het eigenlijk meer voor The Rolling Stones’ TTT De voordelen van het Britse staatsburgerschap nemen zienderogen af (resten nog: Monty Python en die grappige rode bussen), maar dat was buiten de Britse Aldi gerekend: de democratisch gerichte supermarktketen brengt in Groot-Brittannië een lijn uit van kazen die geïnspireerd zijn op hits uit de jaren 80 TTT Enkele echte voorbeelden: ‘Sweet Cheddar of Mine’, ‘Pour Some Gouda on Me’, ‘Total Eclipse of the Harvati’, ‘Girls Just Wanna Have Fontina’, en, onze torenhoge favoriet, ‘Wake Me Up Before You Goat-Goat’ TTT Dat girls enkel maar fontina zouden willen, klopt trouwens niet, die uitstapjes naar de gynaecoloog zijn naar verluidt geen pretje TTT Mocht Aldi plannen hebben om hetzelfde te doen in haar Belgische vestigingen: wij zijn bereid mee te denken en de Belpop alle eer aan te doen. Enkele gratis voorzetten: ‘Daar schaaft ze’, ‘Verliefd op Brugse Blomme’, en waarom geen Gouda met de leeftijdsaanduiding ‘Zo jong’? TTT RZA en Ghostface Killah van de Wu-Tang Clan maken een horrorfilm. Daarvoor hebben ze de handen in elkaar geslagen met Shaun Redick, producer van het recente ‘BlacKkKlansman’. De gehele Wu-Tang Clan zal naar verluidt voor de soundtrack zorgen, en het scenario zou gebaseerd worden op enkele ‘waargebeurde verhalen uit de straten van New York’ TTT Zo zou het grootste deel van de prent draaien rond een New Yorkse voetbalploeg die verwikkeld raakt in allerlei misverstanden, en die het op die manier tot in Zuid-Afrika schopt. Het productiehuis achter het project heeft alvast twee vervolgfilms besteld. Dat belooft TTT ‘Gorgonzola, Gorgonzola / c’est magnifique!’