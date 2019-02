Tame Impala en Twenty One Pilots zijn de eerste headliners van Pukkelpop 2019

Voor Tame Impala is het reeds de derde passage op Pukkelpop. De Australische psychedelische band rond multi-instrumentalist Kevin Parker zal er op zaterdag 17 augustus - eindelijk - de opvolger van zijn derde album 'Currents' voorstellen. Een eerste grote klepper, en bovendien eentje met een uitstekende livereputatie.

Ook Twenty One Pilots bezoekt voor de derde keer Kiewit. Het Amerikaanse popduo, verantwoordelijk voor oorwurmen als 'Stressed Out' en 'Ride', palmt op zondag de Pukkelpopweide in. Mahassine herinnert zich nog goed hun passage in 2015: 'Zanger Tyler Joseph bezorgde ons bijna een hartaanval door 21 meter hoog in de Main Stage te klimmen.'

Op woensdag 13 februari lost Pukkelpop de volgende twee namen.