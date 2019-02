Valentijn met Pavlove: bekijk hier als eerste de hypnotiserende clip van 'Anything but Cupid'

Pavlove is de vijfkoppige band rond de half Iraanse zus en broer Reina en Fabian Rasti. In hun tweeënhalfjarige bestaan speelden ze al menig Gentse zaal plat met hun indiepop die soms neigt naar de sixties – zonder daarbij ooit oubollig te klinken. Nieuwe single ‘Anything but Cupid’ is daar een perfect voorbeeld van, en oh, wat vullen de stemmen van broer en zus elkaar goed aan. Humo mag u in première de knappe videoclip tonen, geregisseerd door Khaël Touag en in beeld gebracht door Xavier Van D'huynslager.

HUMO De band heet Pavlove, jullie releasen het nieuwe nummer 'Anything but Cupid' uitgerekend op Valentijn én jullie hangen er een peepshow aan vast. Dat klinkt als een conceptband.

Reina Rasti «Conceptband zou ik niet meteen zeggen. We willen wel een soort van totaalervaring creëren. Vandaag kan je bijna niet anders. Je moet altijd aanwezig zijn op sociale media, je visuele stijl moet sterk zijn,... Kijk naar Angèle!

»We releasen het nummer op Valentijn, terwijl het net helemaal géén Valentijnsnummer is! We hebben het niet zo voor dat hele commerciële gezeik rond die pseudo-feestdag.»

HUMO Waarover gaat de clip?

Rasti «De clip gaat over een man en zijn real doll. We zijn geïntrigeerd geraakt door zulke fenomenen, die vooral in landen als Japan aan een opmars bezig zijn. We hebben er verschillende documentaires over gezien, en het is echt gek hoe men zulke poppen menselijke karakteristieken geeft. Het is een hele rare, maar interessante, twist in onze maatschappij. We willen mensen ook doen nadenken. Zulke poppen normaliseren de objectificatie van de vrouw in zekere zin. En daar moet bij stilgestaan worden.

»In de video staan de man en zijn pop symbool voor vervreemding binnen een relatie, over het vastzitten in je eigen lichaam. De pop wordt gespeeld door actrice Astrid Sweeney. Je ziet de man, Joffrey Anane, wanhopig zijn best doen voor haar. Maar zij is emotioneel zo afgevlakt door de situatie, dat ze er niet meer op reageert. Beide acteurs zijn in het echte leven trouwens dansers van topniveau, maar het acteren ging hen even goed af.»

HUMO Is het een persoonlijk nummer?



Rasti «Oei, moet ik dat nu zeggen of niet? Hij gaat mij dood doen (lacht). Laat ons zeggen dat ik soms wel vanuit een persoonlijk standpunt kan schrijven ja. Maar dit nummer is even goed gebaseerd op dingen die ik zie gebeuren in de wereld.»

HUMO De song klinkt heel sixties.

Rasti «Cool! De laatste tijd hebben mijn broer en ik veel naar Iraanse sixties- en seventiesmuziek geluisterd. Dat is de shit! Voor de islamitische revolutie, bestond er echt een scene in Iran. Het was daar heel verwesterd; mijn Iraanse grootmoeder liep er hetzelfde bij als mijn Belgische grootmoeder. We willen die Iraanse muzikale invloeden in de toekomst meer in onze muziek gaan verwerken.»

HUMO Wat mogen verwachten van de 'peepshow' vanavond?

Rasti «Geen naakte vrouwen, en al zeker wij niet! Sorry als we jullie teleurstellen (lacht). Het gaat vooral om de intieme sfeer die we willen creëren voor het selecte publiek dat uitgenodigd is. Iets met véél rood licht en een special guest. We willen mensen ook iets geven waar ze door kunnen kijken. We weten nog niet wat... Brillen? Wc-rollen? Zo wordt het extra voyeuristisch.»

Pavlove is aan het werk te zien in JH De Vonk (Geel, 21 februari), Het Depot (Leuven, 1 april) en Café Café (Hasselt, 2 mei). Vanavond neemt de band onze Instagram-account over, zodat ook zij die niet winnen er een beetje bij kunnen zijn.

