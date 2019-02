Ryan Adams beschuldigd van seksuele intimidatie in vijf vragen en antwoorden

De New York Times, die in oktober 2017 over Harvey Weinstein een boekje opendeed, onthult nu ook beschuldigingen aan het adres van Ryan Adams. Wat is er precies aan de hand? Is dit een uniek geval in de muziekwereld? En is Ryan Adams niet die Canadees van ‘Summer Of ‘69’?

Ryan Adams? Bedoel je niet Bryan Adams?

Eén letter maakt al het verschil tussen Bryan Adams en Ryan Adams: de eerste is een 60-jarige Canadese rockster die in de eighties wereldhits scoorde met ‘Heaven’, ‘Run To You’ en ‘Summer Of ‘69’, de tweede een 44-jarige Amerikaanse singer-songwriter met 16 platen en 7 Grammy-nominaties op zijn conto. Leg dat verschil zo spoedig mogelijk uit aan uw vader, vooraleer hij al zijn cd’s van Bryan Adams in de vuilnisbak kiepert.

Ryan Adams bracht na de eeuwwissel een handvol cultklassiekers uit, te beginnen met ‘Heartbreaker’ (2000) en te eindigen met ‘Cold Roses’ (2005). In 2015 bracht hij ‘1989’ uit: een coverplaat van Taylor Swift. Hij werkte al samen met Norah Jones, Emmylou Harris, Elton John, Willie Nelson, John Mayer en Counting Crows. Adams was van plan om in 2019 3 nieuwe platen uit te brengen.

Ryan Adams haalde de laatste jaren al even vaak het nieuws vanwege zijn tirades als zijn muziek. Hij vergeleek Alt-J met een muggenbeet: ‘Negeer het en het gaat vanzelf weg.’ Over The Strokes tweette hij: ‘Albert Hammond Jr. is een slechtere songwriter dan zijn vader, in hoeverre dat mogelijk is,’ en ‘Ik had hen beter geleerd om betere songs te schrijven, jammer dat The Killers dat voor hen hebben moeten doen.’ Ook Father John Misty moest eraan geloven. Adams noemde hem Elton Josh, Sir Fuckhead en ‘the most self-imporant asshole on earth.’

Waarvan wordt Adams beschuldigd?

New York Times sprak met zeven vrouwen over Adams’ grensoverschrijdende gedrag, waarvan twee anoniem. Het meest spraakmakende verhaal komt van een toen nog minderjarige fan met de schuilnaam Ava (nu 20) die op haar 14de contact met Ryan Adams had gezocht. Ze hebben elkaar nooit ontmoet, maar stuurden elkaar wel duizenden, vaak seksueel getinte berichten, waaronder: ‘Ik wil dat je jouw tepel aanraakt.’ Ze Skypeten ook, waarbij Adams zich meteen ontkleedde voor telefoonseks. Adams berichtte haar: ‘Ik hoop dat je moeder me niet zal vermoorden als ze ontdekt dat we naar elkaar sms’en’, alsook: ‘Als mensen van ons wisten, zouden ze zeggen dat ik als R. Kelly ben, lol.’

Phoebe Bridgers, die onlangs vierenhalf sterren van onze recensent kreeg voor haar plaat ‘Better Oblivion Community Center’ met Conor Oberst, kreeg bericht van Adams toen ze 20 was: hij wou haar helpen met haar carrière. Adams maakte avances en Bridgers ging daarop in, tot hij haar, volgens Bridgers, emotioneel begon te manipuleren. Zij maakte het gedaan en Adams hield daarop de release van haar songs zo lang mogelijk tegen. Twee jaar na de breuk later stuurde Adams haar het verzoek om iets naar zijn hotelkamer te brengen. Hij opende de deur zonder kleren aan. De twee anonieme, vrouwelijke singer-songwriters en Courtney Jaye vertelden een soortgelijk verhaal van valse beloftes, machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

Actrice en singer-songwriter Mandy Moore (‘A Walk To Remember’, ‘Tangled’) was zes jaar getrouwd met Adams: ‘een zware, donkere en eenzame periode.’ Hij kleineerde haar, zei dat ze geen echte muzikante was, schreef songs met haar maar bracht die dan op zijn eentje uit. ‘Zijn controlerend gedrag maakte het voor mij onmogelijk om contacten te leggen in de muziekindustrie.’

Waarom komt dit nu aan het licht?

De vrouwen hebben pas onlangs ontdekt dat hun ervaringen met Ryan Adams overlapten. ‘Wat je met hem meemaakt – zijn destructieve gedrag – voelt enorm exclusief,’ zei Moore daarover. ‘Het voelt alsof jij de enige bent die zo behandeld wordt.’ Samen voelden ze zich sterk genoeg om naar de media te stappen. Ze willen zo anderen beschermen en dit achter zich laten. Of, in de woorden van Moore: ‘Ik wil terug muziek maken, en ik laat me deze keer niet tegenhouden door Ryan.’

Wat waren de reacties?

‘Publiceer jullie rommelstuk maar,’ tweette Ryan Adams enkele uren voor de publicatie, ‘I’m f**king taking you down.’ Die tweet is ondertussen verwijderd en vervangen door het meer gematigde maar nog steeds ontkennende: ‘Ik ben geen perfecte man en heb veel fouten gemaakt. Maar dit artikel is ontzettend inaccuraat. Sommige details zijn overdreven, andere gewoon fout.’ Via zijn advocaat zegt Adams over de minderjarige Ava dat hij hun gesprekken niet kan herinneren, en hij al zeker niet wist dat ze minderjarig was.

Worth noting that Ryan Adams sent this deranged (and now deleted) tweet earlier today ahead of the New York Times exposé being published. pic.twitter.com/rd8mVkSEQk — ⭐ amy o'connor ⭐ (@amyohconnor) 13 februari 2019

Verschillende collega’s reageerden ontzet op sociale media, waaronder Juliana Hatfield, Best Coast, Jason Isbell, Sylvan Esso, Torres en Natalie Prass.

Believe women, believe survivors — Natalie Prass (@NataliePrass) 13 februari 2019

Is dit een uniek geval in de muziekwereld?

Jammer genoeg niet, nee. Dankzij de opkomst van #MeToo eind 2017 hebben slachtoffers een platform om te praten over misbruik in de entertainmentwereld. De onthullingen over Kevin Spacey of Bart De Pauw deden misschien meer stof opwaaien, maar ook heel wat muzikanten vielen van hun voetstuk. Momenteel liggen de muzikale wapenfeiten van R. Kelly – na de documentaire ‘Surviving R. Kelly’ – en Michael Jackson – na ‘Leaving Neverland’ – onder vuur wegens hun wangedrag. De jonge rappers Kodak Black, 6ix9ine en wijlen XXXtentacion deden het goed in de charts ondanks hun criminele gedrag, gaande van geweld tot kindermisbruik. Ook fans van Pinegrove, Real Estate, Crystal Castles, PWR BTTM, Gaslamp Killer, Brand New en Sorority Noise werden al teleurgesteld.