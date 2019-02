Prophets of Rage en twee keer The National op Pukkelpop 2019

The National en Prophets of Rage vervoegen de line-up van Pukkelpop 2019.

Na Tame Impala, Twenty One Pilots, Billie Eilish en Royal Blood, zullen ook The National en Prophets of Rage komende zomer afzakken naar Kiewit. Opvallend: die eerste band zal twee shows spelen.

The National viert zijn 20-jarig bestaan en houdt voor de vijfde én zesde keer halt in Limburg. Zowel op vrijdag 16 als zondag 18 augustus sluiten Matt Berninger en co. de Marquee af. Het gaat om twee verschillende sets, maar de band blijft nog mysterieus over hoe die zullen ingevuld worden. 'Berninger heeft ons beloofd dat ze er iets heel speciaals van zullen maken', aldus organisator Chokri Mahassine.

Superband Prophets of Rage zal op zondag 18 augustus voor nostalgie zorgen op de Pukkelpopweide. Levende legendes Tom Morello, Tim Commerford en Brad Wilk van Rage Against The Machine, Chuck D van Public Enemy en B-Real van Cypress Hill tekenen met present voor Pukkelpop mét de hits en hun meer recente protestsongs.