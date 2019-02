Nick Cave komt naar De Roma

Na een uitverkochte tournee in Australië en Nieuw-Zeeland, is het aan Europa en het Verenigd Koninkrijk om het gesprek met Nick Cave aan te gaan. Tijdens 'Conversations with Nick Cave: an Evening of Talk and Music', krijgt het publiek de kans om vragen te stellen aan de Australische singer-songwriter. Cave noemt het zelf 'een oefening in verbondenheid'. Eentje waarbij geen enkel onderwerp taboe is: 'Het publiek wordt aangespoord om uitdagende vragen te stellen'.

'Conversations with Nick Cave' gaat door op woensdag 29 mei in De Roma. Tickets zijn te koop vanaf donderdag 21 februari om 10.00u. Iets zegt ons dat u snel zal moeten zijn.