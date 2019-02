TTT-berichten: Dinosaur Jr. scoort in Japan - Raketkanon is het Japan van de Belpop - De schoenen van Katy Perry

'Ryan Adams' coverplaat '1989' lijkt plots de langst uitgevallen versierpoging ooit om aan Taylor Swift te kunnen zitten'

Wie zou er deze week achter het deurtje zitten op onze #MeToo-adventskalender? Nee maar, Ryan Adams! TTT The New York Times stelde vorige week een lijvig dossier samen met getuigenissen van vrouwen die Adams ervan beschuldigen even kundig te zijn in het psychologisch manipuleren als in het gitaarspelen. Telkens zou hij artiestes aan het begin van hun muziekcarrière een helpende hand hebben toegestoken, om de hunne vervolgens op niet al te subtiele wijze richting z’n kruis te begeleiden TTT Tussen de getuigenissen ook die van bekend volk als Mandy Moore, actrice, muzikante en ex-mevrouw Ryan Adams, en Phoebe Bridgers, naast Conor Oberst te horen op ‘Better Oblivion Community Center’ TTT Eén specifieke getuigenis doet ook de FBI in de handen wrijven: die van een 20-jarige vrouw die verklaart al sinds haar 14de expliciete berichten van Adams te krijgen. Zoals: ‘Als mensen dit te weten kwamen, zouden ze zeggen dat ik net R. Kelly ben’ TTT Adams zette er wel ‘lol’ achter, dat levert hem misschien een half jaartje strafvermindering op TTT Ligt het aan ons, of lijkt de coverplaat ‘1989’ plots de doorzichtigste en langst uitgevallen versierpoging ooit om aan Taylor Swift te kunnen zitten? TTT Los daarvan hebben we altijd gevonden dat Ryan Adams een beetje té hard ontkende dat hij ook maar iets met ‘Summer of 69’ te maken had TTT Nog meer slecht nieuws, dichter bij huis: Willy Willy, de inheemse Keith maar overal de mooiste Scab, is dood TTT Willy Willy werd net geen 60, en kreeg begin deze maand op de valreep een Lifetime Achievement Award in de handen geduwd op de MIA’s. Jammer, jammer TTT En verhip, bijna was ook Ozzy Osbourne ons ontglipt. Hij heeft de voorbije week op intensive care doorgebracht met ademhalingsmoeilijkheden TTT Na onderzoek bleek dat er geen vleermuiskopje vastzat in Ozzy’s luchtpijp: het ging om een zware bronchitis die iets te opvallend begon te flirten met een longontsteking TTT Het flirten gebeurde per sms, en tot overmaat van ramp was de longontsteking nog minderjarig ook. Het bericht in kwestie: ‘Als mensen dit te weten kwamen, zouden ze zeggen dat ik net Ryan Adams ben’ TTT Ozzy zou aan de beterhand zijn volgens eega Sharon, die ook liet weten dat hij weer zelfstandig ademt TTT Wat daarvoor dus niet het geval was. Die luie rocksterren, níéts doen ze nog zelf TTT Van de ene spoedgevallendienst naar de andere: Lindsey Buckingham, nog maar net buitengezet bij Fleetwood Mac, werd in allerijl opengesneden voor een erg noodzakelijke openhartoperatie TTT De operatie is goed verlopen, al zou Lindsey wel schade aan de stembanden hebben opgelopen. Ook een tragedie TTT En net wanneer een mens zou zuchten: ‘Nee, het loopt niet bepaald lékker in de rockmuziek’, schiet Japan te hulp TTT Daar is ‘Over Your Shoulder’ van Dinosaur Jr. naar de top van de hitlijsten geklommen. Het nummer, te vinden op ‘Without a Sound’ uit 1994, werd voor alle duidelijkheid niet opnieuw uitgebracht, en werd destijds zelfs nooit als single gereleaset. Een verklaring waarom een massa Japanners plots naar een 25 jaar oud nummer luisteren, is er niet. Maar er is wel meer aan Japan waar een buitenstaander geen zinnige verklaring voor kan bedenken TTT Over naar Gent, waar mensen alleen nog met oordoppen buitenkomen TTT Jawel, Raketkanon knalt weer. De groep stuurde vorige week ‘Ricky’ de straat op als eerste single van de in april te verschijnen derde plaat. Snor vooral ook de bijbehorende clip op, waarin de voltallige band in joggingbroek en met een coupe à la jatte een uienmonster opjaagt in een schemerig bos TTT Raketkanon is het Japan van de Belpop TTT Katy Perry, wier carrière blijkbaar zo in het slop zit dat ze nu schoenen verkoopt, heeft zich verontschuldigd voor één paar stappers uit haar collectie. De schoenen, die om al even onduidelijke redenen voorzien waren van ogen, een neus en twee dikke rode lippen, deden door hun zwarte kleur denken aan de racistische black face-karikatuur. En dat is natuurlijk niet al te best TTT Hopelijk trekt Katy hier een les uit: schoenmaker, blijf bij je… Of nee, laat maar