Pukkelpop 2019 kiest voor gitaren met onder meer Eels, IDLES en White Lies

Op vrijdag krijgt The National gezelschap van White Lies - overmorgen al aan het werk te zien in de AB. De progressieve Britse punkers van IDLES zakken af met hun ijzersterke laatste plaat onder de arm en Pennywise zal voor een streepje nostalgie zorgen met z'n ninetiespunk. Verder tekent Frank Carter & The Rattlesnakes present.

De line-up van zaterdag werd het meest aangedikt. Naast Tame Impala en Royal Blood, zal Eels zijn twaalfde album 'The Deconstruction' voorstellen. Verder vervoegen The Chats, The Story So Far, Brass Against, Code Orange, Frank Turner & The Sleeping Souls, PIP en Skeggs de affiche. Met Equal Idiots is er ook een eerste Belgische naam.

Op zondag stonden Billie Eilish, Twenty One Pilots, Prophets of Rage en een tweede keer The National al op het programma, daar komen nu ook Good Charlotte en PVRIS bij.

Morgen volgen er alweer nieuwe namen. De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13.00u.