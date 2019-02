Hoe de legendarische videoclip van 'Freestyler' een update kreeg

Herinnert u ‘m zich nog, de clip van Bomfunk MC’s hit ‘Freestyler’? Anno 1999 was hij erg vooruitstrevend: een jongen kon met zijn minidisc-speler de wereld rondom zich besturen. Het werd een hymne voor een maatschappij op de rand van de digitalisering. Ondertussen is die digitalisering z’n kinderschoenen al lang ontgroeid, en vond Telenet het tijd om de videoclip van een modern jasje te voorzien.

De minidisc-speler wordt in de nieuwe versie logischerwijs vervangen door een smartphone. En die kan veel meer, kijk maar wat er gebeurt wanneer hoofdrolspeelster Milica Bajcetic haar telefoonscherm kantelt. Wat in deze clip misschien nog opvallender naar voren komt dan de digitalisering an sich, is de hele internetcultuur die ermee gepaard gaat. De video zit vol verwijzingen naar pakweg Tinder, fail-GIFs of internetdansjes – er wordt zowaar gedabt – en verschillende influencers maken hun opwachting. Zo krijgt onze Average Rob zijn second of fame, net als Hakim Chatar, Flo Windey en Saïd Boumazoughe. Twintig jaar geleden waren de presentators van TMF de enige influencers die we kenden.

Bekijk hier de remake van 'Freestyler'. Het origineel vind je onderaan het artikel terug.

Dat het een prestigieus project is, bewijst Telenet door de Deense regisseuse Nadia Marquard Otzen aan boord te halen. Ze maakte eerder al clips voor onder meer Emeli Sandé en Years & Years en werd meermaals genomineerd voor een Grammy. De kledij is van de hand van de piepjonge Turks-Belgische modeontwerpster Sebnem Günay, die geldt als een enorme belofte. Vexx, met zijn 1,2 miljoen volgers de bekendste Belgische YouTuber, ontwierp dan weer een mural die in de clip te bewonderen is. Ook de originele Bomfunk MC’s B.O. Dubbs en DJ Gismo passeren de revue.

De remake van ‘Freestyler’ kadert in de release van de nieuwe ‘YUGO’-bundel van Telenet. ‘Millenials en digital savvies zijn onlosmakelijk verbonden met hun smartphone en switchen vandaag voortdurend tussen schermen en platformen. Met YUGO richt Telenet zich op deze specifieke doelgroep. YUGO staat klanten toe te freestylen doorheen hun favoriete content, lokaal en internationaal, met de smartphone als centrale device’, klinkt het bij het bedrijf.

